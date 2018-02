Calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale: 5-7 martie pentru Evaluarea Nationala si 19-22 martie pentru Bacalaureat (Ministerul Educatiei)

Potrivit ministerului, pentru Evaluarea Nationala - clasa a VIII-a, simularea probei la limba romana va fi in 5 martie, in 6 martie pentru matematica, iar in 7 martie pentru limba materna. Rezultatele vor fi afisate in 16 martie.pentru clasele a XI-a si a XII-a, proba la limba romana va fi in 19 martie, in 20 martie proba la limba materna si in 21 martie - proba obligatorie a profilului. In 22 martie va avea loc proba la alegere si va fi sustinuta doar de elevii clasei a XII-a. Rezultatele vor fi afisate in 30 martie."Obiectivele simularii sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor sustine la finalul celor doua cicluri de invatamant, stabilirea nivelului real de pregatire atins in aceasta etapa, precum si optimizarea pregatirii in vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare la examenele propriu-zise", sustin reprezentantii ministerului Educatiei.Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati scolare, discutandu-se cu fiecare elev in parte, prin dezabateri la clasa sau in sedintele cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral.Probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului vor avea loc in luna februarie, iar examenele scrise incep in 25 iunie, conform calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale. Inscrierile pentru sustinerea examenului in prima sesiune se fac in saptamana 29 ianuarie - 2 februarie.Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Proba va continua in data de 13 februarie si va fi urmata de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (14 - 15 februarie). In zilele de 16, 19 si 20 februarie este programata evaluarea competentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfasura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala (proba C). Prima proba scrisa - Limba si literatura romana - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura materna - Eb) este programata marti, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima proba scrisa - la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - se va desfasura vineri, 28 iunie. Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (pana la ora 12:00) si este urmata de depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00). Intre 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevazuta pentru data de 9 iulie.Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a va incepe mai devreme cu o saptamana in acest an scolar. Astfel, prima proba scrisa a Evaluarii nationale (Limba si literatura romana) va avea loc in data de 11 iunie, urmatoarea proba scrisa (Matematica) se va desfasura in 13 iunie, iar ultima proba (Limba si literatura materna) va fi organizata in 14 iunie.Primele rezultate vor fi afisate in 19 iunie (pana la ora 12:00), iar in aceeasi zi pot fi depuse contestatiile, care vor fi solutionate in perioada 20 - 22 iunie. Examenul se va incheia sambata, 23 iunie, cu afisarea rezultatelor finale. Anul trecut, Evaluarea Nationala a inceput in 19 iunie, primele rezultate au fost afisate in 26 iunie, iar rezultatele finale au fost afisate in 30 iunie.