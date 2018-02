Aflat in arest, Ionel Arsene a fost suspendat din functia de presedintele al CJ Neamt

Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a emis joi, un ordin pentru suspendarea din functie a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, arestat preventiv pentru trafic de influenta la inceputul acestei saptamani. Masura este valabila pana la incetarea masurii preventive, informeaza news.ro.

"Se constata suspendarea de drept a mandatului de presedinte al Consiliului Judetean Neamt al domnului Arsenie Ionel. Suspendarea opereaza de la data de 29 ianuarie 2018 si pana la incetarea starii de arest preventiv", se arata in ordinul prefectului Vasile Panaite.

De asemenea, in ordinul reprezentantului Guvernului in teritoriu se mentioneaza si ca a fost suspendat de drept si mandatul de consilier judetean al lui Ionel Arsene.

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis, pe data de 29 ianuarie, propunerea procurorilor si au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Ioan Arsene, presedinte al Consiliului Judetean Neamt si lider al filialei judetene a PSD. El fusese retinut pentru 24 de ore in 18 ianuarie, ulterior Tribunalul Bacau dispunand plasarea sa sub control judiciar.

Arsene este acuzat de catre procurorii DNA ca in 2013, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei judetene Neamt a PSD, a primit de la o persoana (martor in cauza), suma de 100.000 euro "pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala".

Banii remisi de martor intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.

Politistii au pus in aplicare luni seara, mandatul de arestare preventiva emis pe numele lui Ionel Arsene, acesta fiind dus in arestul IPJ Neamt.