Timis: Un copil a fost batut in scoala de parintele altui elev 

Ancheta la Scoala Gimnaziala Sanmihaiu Roman din judetul Timis, dupa ce parintele unui elev a intrat in unitatea de invatamant, care nu este pazita, si a lovit un copil. Inspectorul- sef al Inspectoratului Scolar al Judetului Timis, Aura Danielescu, a declarat pentru News.ro ca incidentul a avut loc luni, la Sanmihaiu Roman.

"In cursul zilei de luni, la ora 11.20, unitatea de invatamant nu avea un sistem securizat de deschidere si inchidere a usii, a intrat in incinta unitatii de invatamant, un parinte care locuieste langa unitate, deci nu i-a fost foarte greu sa ajunga in unitatea de invatamant, a profitat de faptul ca nu era nimeni la poarta, s-a intreptat spre clasa fiului sau care este coleg cu victima, a avut si sansa pentru el de a nu fi profesorul la ora, adica colegul nostru, cadru didactic de educatie tehnologica a fost iesit din clasa la 11.20", a declarat Aura Danielescu.

Seful ISJ Timis spune ca nu se cunosc motivele pentru care profesorul lipsea de la ore, insa o comisie de cercetare disciplinara a fost creata la nivelul scolii.

"Nu se cunosc, cel putin sunt presupuneri ale motivelor pentu care colegul nu se afla la clasa, drept pentru care s-a constituit o comise de cercetare disciplinara prealabila la nivelul unitatii de invatamant", a mai spus Danielescu.

Potrivit sursei citate, barbatul care intrase in scoala l-a lovit cu pumnii pe elev.

"Adultul s-a repezit spre copilul care se afla in banca, i-a aplicat o corectie cu pumnii in zona capului, copilul are o echimoza de la loviturile primite si a iesit imediat din clasa. Intre timp a aparut profesorul, l-au sesizat pe domnul director, au chemat Politia, scoala a depus o plangere la Politie, in acelasi timp banuiesc ca si familia copilului", a mai spus Aura Danielescu.

Politia a deschis o ancheta in acest caz.