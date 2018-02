Mihai Tudose despre declaratia cu fluturarea secuilor pe steag: Imi cer scuze public fata de orice comunitate sau membrii unei minoritati care in urma declaratiei mele ce a lasat loc de interpretari de incitare la ura sau violenta s-au simtit lezati

"Si pe aceasta cale doresc sa imi cer scuze public fata de orice comunitate sau membrii unei minoritati care in urma declaratiei mele ce a lasat loc de interpretari de incitare la ura sau violenta s-au simtit lezati. Aceasta interpretare nu este in acord cu valorile si principiile mele, respectiv dialogul si respectul reciproc intre comunitati si de a ma manifesta impotriva oricarei forme de intoleranta si incitare la ura. A fost o lectie din care am invatat ca e mai multa nevoie de rigurozitate si atentie in exprimarea publica pentru a nu genera fara voie interpretari pe care nu mi le asum...", a scris Tudose pe Facebook."Prin declaratia in cauza am dorit sa-mi exprim doar punctul de vedere cu privire la necesitatea respectarii legii in domeniul folosirii insemnelor oficiale ale statului, respectiv la responsabilitatea functionarilor publici de a aplica legea in acest sens", a mai spus fostul premier.Declaratia lui Mihai Tudose a fost o reactie la r ezolutia semnata luni de cele trei formatiuni politice maghiare, UDMR, PPMT si PC M, privind obtinerea autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc.