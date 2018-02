Grefierii de la instantele si parchetele din tara, in greva japoneza pentru a protesta fata de scaderea salariilor

"Este vorba despre un protest, o greva japoneza, prin care nu se opreste activitatea instantelor si parchetelor ci doar se poarta banderola alba in semn de protest pentru scaderea salariilor grefierilor cu functii de executie si de conducere cu vechime mai mare de 15 ani", a precizat Denisa Dindareanu.Ea a adaugat ca decizia de a protesta vine ca urmare a elaborarii unei grile de salarizare "proaste" si trecerea contributiilor de la angajator la angajat.Dindareanu a mentionat ca greva se desfasoara la nivelul intregii tari, participand la protest si grefierii care nu sunt afectati de masuri."La nivelul intregii tari, grefierii instantelor si parchetelor protesteaza in mod solidar, chiar si cei care beneficiaza de o crestere nesemnificativa din punctul nostru de vedere, raportat la conditiile de munca si volumul de munca, protesteaza in semn de solidaritate pentru colegii care au vechime de peste 15 ani si carora li se vor scadea salariile", a spus presedintele Asociatiei Grefierilor.Aceasta a sustinut ca salariile ar urma sa scada cu sume cuprinse intre 5 si 500 de lei."Noi am solicitat atat Ministerului Muncii cat si Ministerului Justitiei sa reanalizeze aceasta grila avand in vedere scaderea salariilor. Salarizarea pentru data de 1 ianuarie nu a fost emisa inca pentru toate unitatile, doar anumite unitati de parchet au emis grila de salarizare, instantele inca nu, iar din simularea salariilor pe care le-am avut in plata, majorate cu 25%, reiese o scadere a salariilor cuprinsa intre 5 lei si 500 de lei", a explicat Dindareanu.Denisa Dindareanu a mai spus ca in viitor exista posibilitatea unui protest spontan prin intreruperea activitatii.