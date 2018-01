Site-ul de prezentare a pregatirii Presedintiei romane la Consiliul UE, lansat miercuri

Site-ul poate fi accesat la adresasi cuprinde informatii despre Presedintia Consiliului Uniunii Europene, despre pregatirea mandatului roman, despre forumul de idei pentru Presedintie, dar si oportunitati de internship sau voluntariat in cadrul acestui proiect."Este un portal interactiv care va permite dumneavoastra sa participati cu ideile pe care le aveti in a defini temele dumneavoastra de interes, in a defini prioritatile. Deschidem usa catre romani pentru a participa, pentru cei din tara, dar si pentru cei din afara tarii", a spus Negrescu.Potrivit acestuia, Presedintia romana la Consiliul UE din 2019 este gandita ca una transparenta si dedicata cetatenilor."Ce am invatat in multi ani petrecuti in industria voastra este ca trebuie sa avem incredere in oameni si sa ii lasam sa se exprime. Este primul pas pentru a vedea creativitatea lor", s-a adresat Negrescu profesionistilor de la eveniment.El a spus ca in industria IT exista "acel element de creativitate" de care Romania are nevoie pentru ca Presedintia la Consiliul UE sa fie una de succes."De foarte multe ori avem senzatia ca lumea si, mai ales, restul Europei cunoaste ceea ce putem face noi in domeniul IT si am neplacerea sa va informez, daca nu stiati deja, ca sunt foarte putini care cunosc potentialul pe care noi il avem, potentialul de creativitate si ceea ce putem expune in plan european si ceea ce putem produce", a declarat ministrul delegat pentru Afaceri Europene.Romania urmeaza sa detina, pentru sase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Tara noastra face parte din trio-ul de presedintii care mai include Finlanda si Croatia. Presedintia rotativa prezideaza la Bruxelles reuniunile Consiliului Uniunii Europene (cu exceptia Consiliului Afaceri Externe), ale COREPER (intalnirile reprezentantilor permanenti ai tarilor membre la Bruxelles) si aproximativ 200 grupuri de lucru.