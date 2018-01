Juncker, intrebat daca se pune problema activarii articolului 7 pentru Romania: Nu cred in niciun caz ca vorbim acum de asta

Juncker a fost intrebat de un ziarist despre situatia justitiei in Romania si daca se pune problema activarii articolului 7 in cazul Bucurestiului."Nu am astfel de ingrijorari, am spus clar ca sistemul de justitie din Romania functioneaza. Nu cred in niciun caz ca vorbim aici de articolul 7", a raspuns Juncker."Problema aceasta o sa isi gaseasca o solutie, dar in Romania, nu aici la Bruxelles se formuleaza solutii", a adaugat seful Comisiei Europene.La sfarsitul lunii decembrie, Comisia Europeana a declansat o procedura fara precedent impotriva guvernului polonez , care a ramas surd la numeroasele solicitari de a renunta la o serie de reforme juridice controversate si care ar putea conduce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei, anunta AFP.Executivul european a "concluzionat astazi ca exista un risc clar de incalcare grava a statului de drept in Polonia", intr-un comunicat in care adauga ca a declansat articolul 7 din Tratatul UE.Niciodata folosita pana acum, aceasta procedura a fost denumita uneori "optiunea nucleara" in randul sanctiunilor posibile pe care le poate adopta UE, deoarece poate conduce, la capatul unui proces complex, la suspendarea drepturilor de vot in cadrul Consiliului UE.In prima faza, articolul 7 permite constatarea "existentei unui risc clar de incalcare grava" a statului de drept intr-o tara membra, cu sprijinul necesar a 22 de tari din UE.Eventuale sanctiuni, insa, precum retragerea dreptului de vot, nu pot interveni decat intr-o faza secunda care are nevoie, pentru a fi lansata, de votul unanim al tarilor europene, mai putin statul vizat.