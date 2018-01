Klaus Iohannis: Asteptarea mea e ca la final sa avem legi care intaresc independenta justitiei. Pentru asta eu ma agit destul de mult; se vede, nu se vede, e partea a doua

Iohannis s-a declarat "optimist" in privinta rezultatului procesului de legiferare in Justitie."Cred ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu Codurile. Insa aceasta problema trebuie sa o rezolvam in Romania. Solutia e la noi si de aceea am insistat sa avem solutii legislative care satisfac si nevoile sistemului de acasa si criteriile general valabile, valorile europene. Sunt optimist in ce priveste parcursul final, acum suntem intr-o faza intermediara. A doua lege a fost trimisa inapoi, acest proces va mai dura o vreme. Asteptarea mea e ca la final sa avem legi care sa tina cont de deciziile CCR si care intaresc independenta justitiei. Pentru asta eu ma agit destul de mult, se vede, nu se vede, e partea a doua. Aceste lucruri se stiu si aici si nu pornesc de la premisa ca modificarea legilor va duce la complicarea iesirii din MCV sau a dosarului Schengen. De aceea - si de obicei nu fac acest lucru - am avut declaratii in timpul procesului legislativ, am incercat sa explic de ce e nevoie ca Romania sa garanteze independenta justitiei. Dar sunt optimist si vom reusi", a spus Iohannis.