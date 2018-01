Laurentiu Mihai, recent eliberat din functia de sef al CNAS: Sumele alocate in buget pentru Sanatate in acest an ajung doar pana in septembrie-octombrie

Laurentiu-Teodor Mihai a cerut saptamana trecuta, in contextul schimbarii guvernului, eliberarea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al CNAS, cu rang de secretar de stat, incepand cu data de 1 februarie.

El fusese numit la sefia CNAS in data de 22 noiembrie 2017, printr-o decizie a premierul de atunci Mihai Tudose.

Atentior, Laurentiu Mihai a fost timp de 8 ani director executiv al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR), ce reuneste cele mai importante companii din domeniul productiei de medicamente generice prezente pe piata romaneasca si fiind una dintre cele mai puternice organizatii de lobby din industria farma.

"Presedintele CNAS Laurentiu Mihai isi incheie astazi mandatul, lasand in urma un proiect de Contract-Cadru care va imbunatati semnificativ accesul asiguratilor la servicii si investigatii medicale si va reduce birocratia din sistemul de sanatate, atat pentru pacienti cat si pentru medici. Totodata, in timpul mandatului sau a fost intarita disciplina in cheltuirea banului public, au fost initiate controale pentru depistarea si evitarea fraudelor si a fost demarata o analiza asupra functionarii sistemului informatic", se arata in cominicatul remis miercuri presei."Din pacate, sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania se afla in grea suferinta, iar publicarea Indexului European al consumatorului de sanatate 2017, in care tara noastra ocupa din nou ultimul loc, nu face decat sa confirme acest lucru", declara Mihai, citat in comunicat.Principala problema a sistemului este subfinantarea acestuia, subliniaza sursa citata."Avem printre cele mai mici cote de contributie pentru sanatate, aplicate la cele mici venituri din UE. Mai mult, doar o treime din beneficiarii de servicii medicale platesc aceasta contributie, ceilalti sunt scutiti prin diferite prevederi legale. Un astfel de dezechilibru nu poate asigura functionarea eficienta, iar discutiile din prezent privind amanarea depunerii unor declaratii fiscale, deci si plata contributiilor, prezinta riscuri suplimentare pentru finantare", mai spune Laurentiu Mihai.El adauga ca sumele alocate in Legea bugetului pentru anul 2018 ajung doar pana in lunile septembrie - octombrie, fiind in mod clar insuficiente pentru acoperirea nevoilor medicale ale populatiei."Modul de finantare al sanatatii poate fi modificat doar prin decizie politica, in urma unei largi dezbateri publice pe care mi-as fi dorit s-o initiem. Ceea ce am putut face s-a concentrat pe crearea conditiilor pentru un acces mai rapid al pacientilor la servicii si investigatii medicale si un inceput de debirocratizare a sistemului actual. Poate cel mai important lucru consta in demararea unor verificari ale sistemului informatic pentru a identifica in mod precis care sunt cauzele care duc la functionarea defectuoasa a acestuia", spune mai departe fostul sef CNAS.Laurentiu Mihai a fost numit la conducerea CNAS la sfarsitul lunii noiembrie 2017. "Plec de aici nu pentru ca mi-am terminat treaba, ci pentru ca mi se pare firesc ca atunci cand vine un nou guvern sa-si stabileasca singur echipa cu care lucreaza", explica el in incheiere.