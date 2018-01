VIDEO Avertismentul lui Juncker: Daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni / Klaus Iohannis: Independenta justitiei e intangibila. Ma voi implica total si voi face tot, absolut tot ce poate face un presedinte pentru a pastra lucrurile asa

Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a avertizat miercuri ca "daca legile Justitiei din Romania raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni". Juncker a mai spus intr-o conferinta de presa comuna la Bruxelles cu presedintele Klaus Iohannis ca "nu vom accepta ca Romania sa faca pasi inapoi in privinta statului de drept".Juncker s-a referit si la acuzatia adusa saptamana trecuta de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, care au spus ca seful Comisiei Europene ar fi fost dezinformat in legatura cu legile Justitiei: "Am luat cunostinta ca am fost dezinformat, dar vreau sa va spun ca sunt bine informat in ce priveste deciziile legate de statul de drept", a spus Juncker.Klaus Iohannis a spus, la randul sau, ca "independenta justitiei e intangibila. Ma voi implica total si voi face tot, absolut tot ce poate face un presedinte pentru a pastra lucrurile asa". Presedintele a mai spus ca problema trebuie rezolvata acasa si s-a declarat optimist: "Cred ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu Codurile. Insa aceasta problema trebuie sa o rezolvam in Romania. Solutia e la noi si de aceea am insistat sa avem solutii legislative care satisfac si nevoile sistemului de acasa si criteriile general valabile, valorile europene".Urmareste declaratiile VIDEO aici:Citeste mai jos cele mai importante declaratii :- Ma gandesc la viitoarea presedintie a UE cu optimism. Am discutat multe subiecte- Am discutat despre multe subiecte, il las pe presedinte sa povesteasca mai mult- Am avut discutii multe, foarte bune. Multe s-au concentrat pe presedntia rotativa a UE- Am discutat insa si despre viitorul UE, despre crize, si chestiuni foarte concrete, cum ar fi cadrul financiar multianula- Am discutat si despre Romania. A existat un interes proportional cu evenimentele de acasa- Toate discutiile au fost intr-o nota pozitiva, constructiva- Referitor la presedintia UE, am subliniat ca Romania e o tara pro-europeana si asa va ramane. E deplin implicata in procesul de consolidare a UE si vom contribui intr-o masura foarte buna la constructia unui viitor foarte bun pentru UE- Am evidentiat cele 4 dimensiuni importante care vor sta la baza elaborarii programului nostru pentru presedintie: asigurarea unui cadru pentru crestere stabila, mentinerea unei Europe sigure, consolidarea rolului global al UE si promovarea valorilor europene- Viziunea Romaniei e una puternic pro-europeana si avem ca obiectiv strategic o integrare mai profunda in UE.- In pregatirea Consiliului avem foarte multe probleme de rezolvat. Tin neaparat sa salut si sa multumesc presedintelui Juncker pentru posibilitatea de a veni in sprijinul Romaniei- Dosarele care vor fi scadente in timpul presedintiei noastre sunt complicate: Brexit, negocierile privind bugetul UE post 2020, si viitorul UE. Am vorbit astazi despre toate acestea in Consiliul Comisarilor- Cred ca va asteptati macar o fraza despre abordarea privind legile Justitiei:Personal, sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna imbunatatite, legi care pot fi folosite practic. Dar cel mai important obiectiv al meu ramane acelasi: independenta justitiei e intangibila. Ma voi implica total si voi face tot, absolut tot ce poate face un presedinte pentru a pastra lucrurile asa- Ne-am luat angajamentul ca MCV sa fie incheiat si vreau sa imi respect acest angajament- Locul natural meritat de Romania e in interiorul zonei Schengen si aceasta comisie nu va inceta pana cand MCV nu va fi abolit, pana cand Romania nu va fi recunoscuta in interiorul spatiului Schengen- A fost o onoare si e o mare placere sa il avem oaspete pe presedintele Klaus Iohannis: Voi raspunde simplu: statul de drept a facut progrese remarcabile in Romania si e intr-un stadiu acceptabil. Nu vom accepta ca Romania sa faca pasi inapoi pe acest drum. Trebuie sa fie un proces ireversibil.Am luat cunostinta ca am fost dezinformat, dar vreau sa va spun ca sunt bine informat in ce priveste deciziile legate de statul de dreptSistemul judiciar din Romania funcitoneaza si nu putem spune acum acelasi lucru despre toate statele membre: Daca legile Justitiei raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni.Asteptam deciziile CCR. Daca totul decurge cum trebuie trebuie sa asiguram Romaniei locul lor in spatiul Schengen. Romanii nu trebuie tratati ca cetateni de mana a doua, Romania si romanii sunt in centrul UE.: Cred ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu Codurile. Insa aceasta problema trebuie sa o rezolvam in Romania. Solutia e la noi si de aceea am insistat sa avem solutii legislative care satisfac si nevoile sistemului de acasa si criteriile general valabile, valorile europene. Sunt optimist in ce priveste parcursul final, acum suntem intr-o faza intermediara. A doua lege a fost trimisa inapoi, acest proces va mai dura o vreme. Asteptarea mea e ca la final sa avem legi care sa tina cont de deciciziile CCR si care intaresc independenta justitiei. Pentru asta eu ma agit destul de mult, se vede, nu se vede, e partea a doua. Aceste lucruri se stiu si aici si nu pornesc de la premisa ca modificarea legilor va duce la complicarea iesirii din MCV sau a dosarului Schengen.De aceea si de obicei nu fac acest lucru am avut declaratii in timpul procesului legislativ, am incercat sa explic de ce e nevoie ca Romania sa garanteze independenta justitiei Dar sunt optimist si vom reusi.: Am facut un tur de orizont cu privire la toate chestiunile relevante la nivel european: Nu am astfel de ingrijorari, am spus clar ca sistemul de justitie din Romania functioneaza. Nu cred in niciun caz ca vorbim acum de art. 7 Problema aceasta o sa isi gaseasca o solutie, dar in Romania.Iohannis: Suntem in etapa in care CCR trebuie sa se pronunte. La mine nu au ajuns, cand o sa ajunga atunci o sa scriu o scrisoare CCR sau Parlamentului, sunt mai multe variante pe care le am. Procesul este la jumatate