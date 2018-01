Darius Valcov, audiat la Tribunalul Dolj intr-un dosar in care este acuzat ca a luat mite de peste 2,5 mil. lei

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: e o decizie corecta angajarea lui D. Valcov pe post e consilier in guvernul Dancila?





Dosarul s-a inregistrat la Tribunalul Dolj pe 20 iulie, dupa ce judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au admis cererea lui Darius Valcov de stramutare de la Tribunalul Olt.Potrivit DNA, in perioada noiembrie-decembrie 2012, Valcov, in calitate de primar al municipiului Slatina, i-a pretins unui om de afaceri - denuntator in cauza - aproximativ 10% din sumele incasate de societatea acestuia de la Primaria Slatina, in baza unui contract semnat anterior, iar in perioada 21 ianuarie - 13 iunie 2013 a primit, in mai multe transe, de la respectiva societate, printr-o firma intermediara, suma de 2.146.270 lei.Anchetatorii spuneau ca Darius Valcov a procedat in acelasi fel si in cazul unui alt contract incheiat de institutia publica pe care o reprezenta cu o alta societate comerciala, privind reabilitarea Centrului istoric al orasului Slatina.Valcov ar fi pretins de la administratorul firmei respective, printr-un intermediar, 10% din valoarea contractului, in schimbul semnarii actelor si efectuarii la timp a platilor, iar, ulterior, a primit prin intermediul unor persoane suma totala de 450.000 lei.