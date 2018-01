VIDEO Teleorman: Doua eleve s-au batut pe o strada din Alexandria, politistii au demarat o ancheta

Una dintre fete este eleva la Liceul Teoretic ''Constantin Noica'', iar cealalta la Colegiul Tehnic ''Nicolae Balcescu''. In filmare se vede cum una dintre fete este cazuta, iar cealalta o trage de par si striga la ea. In clipul video se mai vede o alta fata care sta langa ele fara a interveni, iar in zona se mai vad si alti trecatori."Da, se lovesc pe o strada din municipiul Alexandria, politistii de proximitate s-au sesizat din oficiu, nu este depusa nicio plangere deocamdata. Fetele invata dupa-amiaza, nu a putut fi luata legatura cu acestea pentru a da detalii cu privire la cele intamplate. Ambele fete sunt de clasa a IX-a, la licee diferite din Alexandria. Incidentul a avut loc marti, aseara a fost pus filmuletul, iar astazi au facut politistii verificari. Fetele sunt ambele din mediul rural", a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Teleorman, Teodora Dragole.Conform sursei citate, ambelor adolescente le vor fi luate declaratii cu privire la incident."Li se vor lua declaratii. Risca amenda privind tulburarea ordinii si linistii publice, iar daca vreuna dintre fete va depune plangere pentru lovire si alte violente se va deschide dosar penal. Nu se stie daca erau in timpul orelor de curs. Incidentul a avut loc in afara unitatilor de invatamant, pe strada Ion Creanga din Alexandria", a mai spus Teodora Dragole.Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman a afirmat ca nu stie despre incident, acesta avand loc in afara unitatilor de invatamant."Nu stiu despre ce este vorba. Doua fete care s-au batut pe strada?! Erau in spatiul de invatamant? Cred ca erau pe strada. Directorii ma informeaza cu tot ce se intampla in spatiul de invatamant, daca erau in afara scolii probabil ca de aceea nu am fost informata", a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, inspectorul scolar general Valeria Gherghe.