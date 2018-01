Avocatul firmei Tel Drum a cerut recuzarea unui judecator de la Inalta Curte

Sedinta de judecata a fost insa suspendata, dupa ce avocatul care reprezenta compania, Alin Bengescu, a solicitat revocarea judecatorului Valentin Horia Selaru."La termenul de astazi de contestare a masurilor asiguratorii, noi am recuzat instanta avand in vedere ca domnul judecator a mai judecat in acest dosar. Instanta a ramas in pronuntare pe cererea de recuzare si se va da un termen", a declarat avocatul.Pe 17 ianuarie, DNA a anuntat ca a pus sechestru asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale SC Tel Drum SA, precum si poprire asupra sumelor de bani existente sau care urmeaza a fi virate de terti, cu orice titlu, in conturile bancare detinute de aceasta, pana la concurenta sumei de 32.118.589 lei, reprezentand suma foloaselor necuvenite si suma cu care s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre stat.Tot atunci, procurorii au extins urmarirea penala fata de compania Tel Drum pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul.