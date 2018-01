Viorica Dancila cere urgentarea legii privind combaterea violentei in familie

Premierul Vasilica Viorica Dancila a cerut miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, urgentarea legii prvind combaterea violentei in familie. "Am primit astazi o scrisoare semnata de peste 80 de ONG-uri referitoare la procedurile privind ordinele de protectie si asta in urma a ceea ce am vazut ca a aparut in ultima perioada in spatiul public. Astfel, astazi am avut discutii cu ministerele implicate si am cerut ca sa urgentam legea privind combaterea violentei in familie", a spus Dancila.88 de ONG-uri, grupuri informale si cabinete profesionale, membre in Reteaua pentru Prevenirea si Combaterea Violentei impotriva Femeilor (Reteaua VIF), au semnat o scrisoare deschisa prin care ii solicita premierului Viorica Dancila sa adopte de urgenta masuri de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie si sa deblocheze proiectul Guvernului pentru armonizarea legislatiei cu prevederile Conventiei de la Istanbul.