Viorica Dancila: Am transmis SPP inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie/ Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune

Premierul Vasilica Viorica Dancila sustine ca a transmis inca de luni ca vrea sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie (SPP). "Am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune si am comunicat deja acest lucru. Vom indeplini formalitatile legale in acest sens.", a declarat Dancila miercuri, la inceputul sedintei de Guvern. Aceasta a precizat este decizia sa."Nu am nio problema cu ofiterii SPP, am tot respectul, si nici cu institutia, insa aceasta este decizia mea. Nu sunt singurul demnitar care a optat in acest sens", a mai spus Dancila.Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la Serviciile de Paza si Protectie, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul.Luni seara, la Antena 3, liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca s-a implicat "mai mult decat era cazul" in Guvern."L-am vazut pe Mihai Tudose cum a evoluat dupa ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am multumit azi, a devenit acelasi coleg deschis si glumet. Poate tensiunea de acolo, poate influentele. N-avem de unde sa stim acum, dar asta nu inseamna ca pana la urma nu vom afla. Mai multi colegi mi-au spus ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat era cazul. Domnului Paul Stanescu i s-a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si dumnealui poate sa fie seful partidului. Poate ca i s-a spus si lui Grindeanu, lui Tudose, nu stiu", a declarat Dragnea.