Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare

Horea Uioreanu a fost retinut de procurorii DNA in 2014 si apoi arestat preventiv pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi luat mita 15% din valoarea contractelor derulate pe bani publici.Omul de afaceri clujean Ioan Bene a primit si el o condamnare definitiva cu executare in dosarul "Mita la CJ", in care a fost condamnat si Uioreanu. Bene fusese condamnat la 3 ani si 10 luni, iar miercuri, Curtea de Apel i-a redus sentinta cu 2 luni.Intr-un alt dosar, pe 5 mai 2016, Horea Uioreanu a fost condamnat si de Curtea de Apel Cluj la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la savarsirea infractiunii de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite, potrivit Agerpres. Pe 22 decembrie 2016, el a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la savarsirea infractiunii de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii de foloase necuvenite. Horea Uioreanu a fost trimis in judecata de DNA sub acuzatia ca a primit ilegal, in perioada 2013 - 2014, informatii clasificate de la Anca Albu, fost subofiter al SRI Cluj.