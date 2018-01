Un barbat dintr-o comuna aradeana a plonjat cu autoturismul intr-un lac, vrand sa se sinucida. ISU inca ii cauta trupul

Potrivit martorilor, dupa o cearta cu sotia, barbatul ar fi decis sa se sinucida plonjand cu autoturismul in lacul din localitatea Ghioroc. A urcat la volanul autoturismului personal, si-a sunat prietenii carora le-a spus ce vrea sa faca si a pornit spre lac. Ajuns acolo, a ambalat motorul autoturismului si s-a aruncat cu el in apa, sub ochii prietenilor sai, care se indreptau cu autovehiculele spre lac in incercarea de a-l determina sa renunte la planul sau.La fata locului au fost trimisi politisti, pompieri si cadre medicale. Pompierii au gasit autoturismul scufundat in apele lacului, la o adancime de aproximativ 15-20 de metri, si, dupa trei ore de interventie, au reusit sa il scoata la mal. Autoturismul care a fost scos din apa avea geamurile de la portiere coborate si airbag-urile sarite."In seara zilei de 30 ianuarie, in jurul orelor 23.00, politistii au fost sesizati prin numarul unic 112, cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 42 de ani, din comuna Covasant, aflandu-se la volanul unui autoturism, pe malul lacului Ghioroc, a pornit autovehiculul si a plonjat in plina viteza cu el in lac, scufundandu-se la aproximativ 15-20 de metri. Autoturismul a fost scos din apa, insa trupul barbatului nu a fost inca gasit. La fata locului se continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii evenimentului", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Lorena Radu.