VIDEO UPDATE Elev din Constanta, batut pe holul scolii de mamele unor colegi

Un elev al unei scoli din municipiul Constanta a fost batut chiar pe holul unitatii de trei femei, mamele unor colegi. Acestea l-au lovit cu pumnii in cap si in zona fetei, incidentul fiind filmat, transmite news.ro. Directoarea scolii spune ca femeile venisera sa depuna reclamatii legate de comportamentul baiatului respectiv, iar o comisie va verifica incidentul. O femeie a postat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care se vede cum fiul ei a fost batut de trei femei. Scena a avut loc pe holul Scolii Gimnaziale numarul 28 "Dan Barbilian" din municipiul Constanta.





UPDATE 10.43 "El este ceea ce, in mod generic, educatorii numesc un copil cu probleme comportamentale si de integrare in colectivitate, fiind implicat si cercetat in mai multe situatii create chiar de el, victimele fiind colegi de-ai sai, mai mici ca varsta", a declarat directoarea scolii, potrivit Agerpres.







Cele trei persoane l-au inghesuit pe baiat intr-un perete si au inceput sa-l loveasca cu pumnii si palmele in cap si peste fata.

Directoarea scolii, Doina David, a declarat pentru News.ro, ca cele trei femei au venit pe data de 30 ianuarie la unitatea de invatamant sa depuna o reclamatie legata tocmai de comportamentul baiatului respectiv.

"Mamele respective au depus reclamatii la secretariatul scolii si nu au asteptat sa luam masurile corespunzatoare, au considerat ca isi pot face dreptate singure. Dezaprobam acest tip de comportament, ne delimitam de el", a afirmat Doina David.

Ea a mai spus ca elevul respectiv are 14 ani si este in clasa a V-a, iar cele trei femei sunt mame ale colegilor de clasa ai baiatului lovit.

La fata locului a fost chemata si o ambulanta care i-a acordat ingrijiri medicale baiatului, acesta suferind rani in zona fetei.

Doina David a mentionat ca scandalul respectiv a fost aplanat de profesoara de sport, ulterior ajungand acolo si gardianul, cele trei femei fiind evacuate din unitatea de invatamant.

"La nivelul scolii s-au constituit comisiile pentru cercetarea situatiei de ieri, comisia de disciplina a primit sarcina sa cerceteze acest aspect, asteptam rezultatele", a mai declarat directoarea unitatii de invatamant.

De asemenea, si politistii au fost sesizati de acest incident si au inceput cercetarile in acest caz pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice.

