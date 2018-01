UPDATE Un politist din Olt, impuscat in cap in timp ce iubita sa se juca cu pistolul ce apartinea ofiterului

Purtatorul de cuvant al Ambulantei Olt, medicul Alina Duminica, a declarat, potrivit Gazetanoua.ro , ca politistul in varsta de 33 de ani era in stare grava, fiind transferat la Spitalul Clinic de Urgenta Craiova.



Potrivit unor surse din Politie, citate de olt-alert.ro, politistul se despartise de sotie si se afla intr-o alta relatie.

Politistul este, in prezent, internat la Spitalul de Urgenta din Craiova, la clinica ATI pentru neurochirurgie, este intubat si ventilat mecanic, cu un prognostic rezervat, potrivit purtatorului de cuvant al unitatii medicale, Cristina Geormaneanu. (Agerpres)Ce spune IPJ Olt: In cursul acestei nopti, in jurul orei 00.54, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Olt au fost sesizati, prin apel unic de urgenta SNUAU 112, de catre un barbat de 38 ani, din municipiul Slatina, judetul Olt, cu privire la faptul ca acesta a fost sunat de catre o tanara de 28 ani, tot din municipiu, care i-a comunicat faptul ca, in timp ce manevra un pistol, care apartinea legal prietenului ei, ofiter in cadrul S.C.C.O. Olt, pistolul s-a descarcat, ranind-o pe aceasta la mana, iar pe prietenul ei, in zona capului."In cauza se continua cercetarile, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, pentru stabilirea conditiilor si imprejurarilor in care s-a produs evenimentul", mai precizeaza IPJ Olt.