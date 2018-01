Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a urat succes premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare postata pe Twitter, si a adaugat ca “Romania nu ar fi completa fara o ancora constanta, care pentru cetateni, societate si economie este reprezentata de valorile Uniunii Europene”. “Comisia va ramane un partener constant si de incredere in promovarea acestor valori”, a mai spus Juncker in scrisoarea sa.

“Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene de anul viitor va fi o noua buna oportunitate pentru a marca contributia Romaniei la Uniunea Europeana ca stat membru. Comisia este pregatita sa ajute promovarea unei fundatii puternice pentru a lucra impreuna pentru o Romanie mai puternica in Uniunea Europeana.

Va urez succes si abia astept sa lucrez cu dumneavoastra si guvernul dumnevoastra pentru pregatirea Romaniei pentru presedintie a Consiliului Europei in 2019”, a mai scris Juncker.

Congratulations Viorica Dăncilă, I wish you every success. The #EU would not be complete without Romania, nor would #Romania be complete without the anchor of EU values pic.twitter.com/JvzLUUVPQH