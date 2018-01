Surse: Demnitarii aflati in competenta SPP prin hotarare CSAT nu pot face obiectul protectiei altor institutii

Referitor la articolul 19 din Legea 550/2004, care prevede ca 'la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in situatii care nu sufera amanare, la propunerea inspectorului general, ministrul administratiei si internelor poate aproba asigurarea temporara a protectiei unor persoane, obiective, bunuri, valori si transporturi speciale', sursele au precizat ca acesta nu se refera la demnitari romani, ci la protectia temporara a unor persoane fizice sau juridice. In conditiile in care, conform legii, prim-ministrul nu este o persoana fizica, ci are calitatea de demnitar al statului roman inca de la instalarea in functie, protectia sa este atributul exclusiv al SPP.Sursele citate au subliniat ca in ceea ce priveste protectia demnitarilor nu exista nicio suprapunere de atributii intre SPP si alte institutii din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala.Presa a anuntat, marti, ca premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau vor renunta la serviciile SPP, protectia demnitarilor urmand sa fie asigurata de jandarmi.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni seara, la Antena 3, ca vicepremierul Paul Stanescu este cel care a denuntat o propunere venita din partea lui Lucian Pahontu, sef al SPP: "Mai multi colegi mi-au zis ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat e cazul. Seful SPP-ului n-are de ce sa interactioneze cu premierul sau cu membri ai Cabinetului. (...) Este un coleg de-al nostru - de mine s-a ascuns - Paul Stanescu, probabil ca de aia are si probleme acum sau poate ca este o simpla coincidenta. El a spus in mai multe intalniri publice in tara, la intalniri ale CExN, ca un bun prieten de-al lui a fost trimis de domnul Pahontu, care a spus ca nu vorbeste in numele dumnealui - eu cred ca vorbea doar in numele dumnealui - si a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si ca dumnealui sa stea deoparte ca o sa fie protejat si chiar o sa ajunga presedintele partidului."