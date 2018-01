Numarul pacientilor romani din spitalele si clinicile din Austria s-a dublat in 2017 comparativ cu 2016, ajungand la peste 16 mii

"Aproximativ 25% dintre pacientii tratati in clinicile si spitalele private din Austria sunt turisti medicali, si cei mai multi dintre cei care aleg Austria ca destinatie pentru ingrijiri medicale provin din tarile din Europa Centrala si de Est. In ultimii cativa ani, numarul de romani ce cauta in Austria solutii la problemele lor medicale a crescut constant. Mai exact, numarul de pacienti romani in Austria s-a dublat intre 2016 si 2017. In 2016, romanii au cheltuit intre 200 si 250 milioane de euro pentru tratamente in Austria, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si, nu in ultimul rand, de conditiile excelente din spitale", a explicat Prof. Dr. Gunther Wiesinger, presedintele Grupului de Specialitate in Medicina din cadrul Camerei de Comert a Vienei."Capitala austriaca este cea mai importanta destinatie de turism medical din tara. Este imposibil sa te mai gandesti astazi la Austria si in special la Viena fara a te gandi la stiinte ale vietii - pe de o parte, la cercetare la nivel international, si, pe de alta parte, la aplicatiile sale specifice: o gama larga de specialisti, multi cu educatie internationala, ce pot raspunde oricaror provocari medicale", a declarat Anton Ofner, vicepresedinte al Camerei de Comert a Vienei, la o conferinta pe acest subiect."Viena este un oras fabulos in care sa traiesti. De altfel, Viena a fost declarata orasul cu cea mai buna calitate a vietii din lume pentru al optulea an la rand. Acest lucru este direct legat si de calitatea serviciilor medicale (...) fie ca vorbim de ingrijire preventiva, fie de tratamente in arii delicate precum oncologia sau probleme de fertilitate", spune si Markus Grieᅫler, presedintele Departamentului de Turism si Industrie de Agrement din cadrul Camerei de Comert a Vienei.