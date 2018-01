Ana Ciceala, consilier general USR, acuza ca Adrian Tibirna a castigat concursul de manager la Spitalul Obregia cu un proiect plagiat

Ana Ciceala, care este membru in Comisia de Sanatate a Consiliului General al Capitalei, scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , ca "Sfanta mediocritate conduce astazi spitalele din Bucuresti. Asta este concluzia la care am ajuns dupa ce am participat la 7 sustineri publice de proiecte de management in cadrul concursurilor ce au avut loc in decembrie si ianuarie pentru conducerile spitalelor din Bucuresti. Peste tot aceeasi teama de transparenta, aceeasi teama de concurenta si aceeasi atmosfera de complicitate vinovata si irascibila.""Sfanta mediocritate conduce astazi spitalele din Bucuresti. Asta este concluzia la care am ajuns dupa ce am participat la 7 sustineri publice de proiecte de management in cadrul concursurilor ce au avut loc in decembrie si ianuarie pentru conducerile spitalelor din Bucuresti. Peste tot aceeasi teama de transparenta, aceeasi teama de concurenta si aceeasi atmosfera de complicitate vinovata si irascibila. Nu voi detalia ce s-a intamplat la fiecare spital ci voi relata doar ultima experienta, cea de la Spitalul Obregia, perntru ca oricum totul s-a desfasurat dupa acelasi tipar si la restul unitatilor.In primul rand, inca de la sosire am fost legitimata de doi agenti de paza care mi-au solicitat sa predau laptopul si telefonul sub pretextul ca accesul la sedinta publica nu este permis cu astfel de dispozitive. Evident, le-am raspuns politicos ca asa ceva nu se va intampla, ca pretextul lor nu are suport legal si i-am invitat sa caute unde anume scrie in regulamentul concursului ca nu am voie sa intru cu telefon si laptop. Dupa 10 minute de studiu, agentii s-au dat batuti.In sala, doamna Florica Apostol, presedintele comisiei de concurs, mi-a strigat panicata ca nu am voie sa filmez. Evident, nici ea nu a putut sa-mi indice vreo baza legala pentru o astfel de interdictie. Nu am insistat cu filmatul pentru ca riscam sa fiu data afara din sala, asa cum s-a intamplat la Sfanta Maria, unde nu am mai putut participa la prezentarea proiectului de management nici cu telefon si nici fara.Personajul principal in concurs: Adrian Tibirna, genul de client politic si directoras de casa al familiei Firea - Pandele. Domnul Tibirna vine de la Directia de Protectie Sociala din Primaria Voluntari, aceasta veritabila pepiniera de cadre a mandatului Firea. Domnul Tibirna a candidat de unul singur, din pozitia de manager interimar, pe un model deja patentat si la restul spitalelor. Fusese numit de Gabriela Firea dupa ce fostul manager Monica Boer s-a incurcat in niste achizitii anchetate acum de DNA.Pentru ca domnul Tibirna sa candideze de unul singur, a fost eliminat - unii spun in mod ilegal - un alt candidat, doamna Doina Tilea. Am aflat despre acest lucru cu cateva inainte de concurs, la fel cum am aflat ca proiectul domnului Tibirna ar fi un plagiat ordinar si ca sub conducerea sa interimara lipsesc autorizatii de functionare, lipseste curatenia (asa cum m-am convins si eu insami), nu sunt consolidate anumite sectii, iar executia bugetara este praf. Spre analiza, proiectul de management al lui Tibirna si cel de unde se pare ca s-a inspirat, proiectul predecesoarei lui, Monica Boer Cam tot ce mi se spusese si tot ce banuiam inainte de concurs s-a confirmat. Domnul Tibirna a fost jalnic la toate capitolele si nu era nevoie sa fii un specialist sa-ti dai seama. A fost cea mai slaba prezentare de proiect din toate concursurile la care am participat. Nici intrebarile Comisiei, ce pareau a fi aranjate si regizate in prealabil, nu au spalat imaginea candidatului unic.In ciuda eforturilor sale, Adrian Tibirna a castigat totusi concursul, cu un punctaj de 9,92 din 10. Este manager confirmat pe post la Spitalul Obregia pana in 2021, unitate cu un buget de aproape 30 de milioane de euro pe an. Cu gandul la asta, imi vine si mie sa spun 'Doamne-ajuta!' pentru ca nu cred ca as putea sa-mi mai fac prea multe sperante cu privire la competentele manageriale ale acestui domn.In fine, pentru ca imi place sa fiu schimbarea pe care o vreau in jurul meu, am facut si eu cativa pasi mici pentru omenire, dar sper cu rezultat pentru sistemul medical. Am depus sesizari cu privire la suspiciunea de plagiat, eliminarea Doinei Tilea din concurs, sesizari cu privire la nereguli relatate de angajatii spitalului, sesizari cu privire la interzicerea filmarii de catre presedintele Comisiei de concurs. Aceste sesizari fost transmise catre:1. Corpul de Control al Ministerului Sanatatii2. Administratia Spitalelor Bucuresti3. Corpul de Control al Primarului Municipiului Bucuresti4. Comisia de Disciplina a Spitalului ObregiaVa voi tine la curent cu raspunsul la aceste sesizari si, evident, cu performantele manageriale ale domnului Tibirna. Pana atunci va las sa va delectati cu suspiciunile de plagiat ce planeaza asupra proiectului prezentat de managerul de la Obregia.Nu tineti aceasta relatare doar pentru voi. Dati mai departe ca tot mai multi bucuresteni sa inteleaga de ce spitalele din Capitala sunt in starea jalnica pe care o stim cu totii."