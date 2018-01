Ultimul cadou lasat de Florian Bodog: concursul pentru sefia serviciilor de ambulanta, dominat de candidatii PSD

Marele semn de intrebare privind organizarea concursului e legata de modalitatea in care au fost alese intrebarile. Astfel, potrivit informatiilor HotNews.ro, membrii comisiei de organizare nu s-au intalnit cu 24 de ore inaintea concursului pentru a formula aceste intrebari, ci au venit fiecare cu intrebarile in dimineata concursului. In acea dimineata au fost alese intrebarile finale din seturile de intrebari prestabilite cu care au venit cativa membri ai comisiei."Mi-ar fi placut sa fi fost organizat intocmai legii. Asta am spus si in comisia de concurs, fapt consemnat in procesul verbal al sedintei, dar nu mi-am permis sa opresc concursul", a declarat pentru HotNews.ro Gheorghe Chis, liderul Federatiei Nationale Sindicale Ambulanta, membru al comisiei in calitate de observator.HotNews.ro a solicitat Ministerului Sanatatii inca de vinerea trecuta procesul verbal al sedintei comisiei de organizare a concursului, dar ministerul nu a raspuns solicitarii.Singura reactie la un set mai mare de intrebari adresate de HotNews.ro este acesta: "Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de manager general al serviciilor de ambulanta judetene si Bucuresti Ilfov s-a desășurat cu respectarea întocmai a prevederilor Ordinul 611/2017 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov respecând principiul transparenței, imparțialității și egalității de șanse. La acest concurs au participat în calitate de observator și invitat reprezentanții ai organizatiilor sindicale din sectorul ambulanța".Rezultatele primei etape, cea scrisa, au fost publicate saptamana trecuta . Din cele mai mari zece note la concurs, sapte au fost obtinute de persoane cu legaturi stranse cu PSD. Iata cele mai relevante exemple.: Narcisa Balint (nota 9,6). Este sotia deputatului PSD Liviu Balint, fost PMP. Liviu Balint a trecut de la PMP la PSD in momentul motiunii PSD impotriva guvernului Grindeanu. Desi consemnul in PMP a fost ca parlamentarii acestui partid sa nu voteze matiunea depusa de PSD impotriva propriului premier, Liviu Balint a votat.Narcisa Balint a avut dosarul respins initial pe motiv ca nu are experienta necesara pentru a conduce Serviciul de ambulanta. Ea a lucrat pana in 2016 la Directia Sanitar-Veterinara. Dupa ce a depus o contestatia, dosarul i-a fost admis.: Grasu Rodica Alis (nota 9,6). Este sotia secretarului de stat Cristinel Grasu din Ministerul Sanatatii: Marian Hiru (nota 9,4). In 2016 a candidat pentru un post de consilier local in localitatea Domnesti pe listele PSD.: Nicoara Raveca Marioara (nota 9,8). Presa locala scrie ca e alegerea PSD pentru postul de manager al Serviciului judetean de ambulanta. Potrivit unor surse din PSD, ea este sustinuta de Doru Caprar, liderul PSD Arad si presedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor.: Marinela Mina Prina (nota 9,6). Este sotia fostului primar PSD de Slatina Minel Prina. Minel Prina este judecat la Înalta Curte, alături de fostul său șef Darius Vâlcov, pentru fapte de coruptie.: Catalin Liciniu Venter (nota 8,8). A fost candidat pe listele PSD la Consiliul Local Oradea in 2016, potrivit publicatiei EBihoreanul.ro Un caz special este la sefia Serviciului Judetean de Ambulanta. Actualul manager interimar, Laurentiu Badescu, a participat la concurs in tandem cu actualul director economic, Monica Iacob. "Badescu a spus ca daca e contestat din cauza unui dosar penal, o sustine pe Monica Iacob. Au luat amandoi prima proba. Nu e normal, se elimina concurenta", a declarat pentru HotNews.ro seful Sindicatului Ambulantei.Badescu e protagonistul unui moment extrem de controversat. Mandatul sau de manager interimar la sefia Ambulantei Constanta a fost prelungit prin ordin de Florian Bodog in octombrie 2017, desi legea interzice in mod expres acest lucru. Vezi aici mai multe detalii. Pe numele lui Badescu a fost depusa o plangere penala din partea unor salariati ai Serviciului de Ambulanta Constanta. El este acuzat de management defectuos in cazul unei paciente care a solicitat in 2017 serviciile ambulantei in localitatea Navodari. Plangerea a fost declinata de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa catre Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. Nu e clar in acest moment daca procurorii au decis deschiderea unui dosar.