Procurorul DNA Mircea Negulescu, exclus din magistratura

Procurorul Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din magistratura, conform deciziei de marti a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia poate fi contestata la ICCJ, relateaza News.ro.





In 23 ianuarie, Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a discutat cazul sau, dar a amanat pentru marti pronuntarea deciziei privind actiunile disciplinare in cazul lui Mircea Negulescu.





In 16 februarie 2017, Sectia pentru procurori a CSM a dispus sesizarea Inspectiei Judiciare in cazul procurorului Mircea Negulescu privind abateri disciplinare si incalcari ale Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor, iar in aceeasi zi, CSM a admis solicitarea procurorului Mircea Negulescu de incetare a activitatii la DNA Ploiesti si continuare a activitatii la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina. In 28 februarie, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM a decis sa il suspende din functie pe Mircea Negulescu.





Inspectia Judiciara a stabilit ca procurorul Mircea Negulescu a discutat cu sotia unei persoane cercetate penal, a dezvaluit date din dosare, a facut aprecieri defaimatoare in cazul unor procurori, a avut un limbaj care poate contraria si indigna si a dat indicatii privind formularea unei plangeri penale de catre un inculpat impotriva procurorului de caz. IJ a mai stabilit ca acesta a cerut unui magistrat informatii despre interceptari dintr-un dosar.





Inspectia Judiciara a fost sesizata dupa ce postul Romania TV a difuzat, in 14 februarie 2017, o inregistrare audio in care este redata o discutie intre doua persoane, una dintre acestea fiind prezentata drept Mircea Negulescu, procuror din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti. In inregistrare, procurorul Mircea Negulescu vorbeste la telefon cu sotia omului de afaceri Vlad Constantin, inculpat intr-un dosar. Procurorul Mircea Negulescu ii dezvaluie sotiei lui Vlad Constantin date si amanunte din dosare penale.





Mircea Negulescu a lucrat in ultimii ani in cadrul DNA Ploiesti, dupa ce a activat ca procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, cea mai importanta unitate de parchet din judetul Prahova.





Negulescu a instrumentat unele dintre cele mai importante dosare la nivelul PCA Ploiesti. El este procurorul care a anchetat si a facut rechizitoriul in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 35 de milioane de euro in care au fost trimisi in judecata fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului Marcel Pavaleanu, numerosi oameni de afaceri ale caror firme au avut in ultimii ani contracte importante cu Consiliul Judetean Prahova, dar si Razvan Alexe, cunoscut drept un apropiat al conducerii PSD Prahova.