Ministrul de interne bavarez se opune intrarii rapide a Romaniei si Bulgariei in Schengen

Ministrul de interne bavarez Joachim Herrmann (CSU) a respins categoric cererea Bulgariei de aderare rapida la spatiul Schengen, in cadrul caruia sunt eliminate controalele la frontiera, relateaza publicatia germana Welt am Sonntag. "Pe termen lung este, desigur, de dorit ca Romania si Bulgaria sa fie incluse ca membri cu drepturi depline ai Acordului Schengen. Nicio tara nu ar trebui sa fie exclusa definitiv de la alte etape de integrare. In prezent, este cu siguranta prea devreme pentru asta", a adaugat el.





"Spatiul Schengen nu trebuie in niciun caz sa creasca in detrimentul securitatii populatiei germane", a subliniat ministrul. Avand in vedere "coruptia grava si problemele majore ale crimei organizate" in Romania si Bulgaria, acest pericol este mult prea mare pentru a se elimina controalele la frontiera.





In interviul sau acordat duminica publicatiei germane, Herrmann a explicat in continuare: "Este greu de justificat introducerea de controale la frontierele cu Austria si, in acelasi timp, renuntarea la controalele cu Bulgaria si Romania, fara ca protectia frontierelor externe ale UE sa fie asigurata in mod dovedit. Regresul in domeniul securitatii este absolut inacceptabil in momentele de crestere a amenintarilor teroriste".





Primul ministru bulgar, Boyko Borisov, a carui tara detine in prezent presedintia Uniunii Europene, a cerut recent, in mod repetat, o aderare rapida la spatiul Schengen. Seful Comisiei Uniunii Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat anul trecut pentru accelerarea procesului de includere in Schengen a celor doua tari membre al UE.





Juncker a spus in discursul sau din Parlamentul European, sustinut in 13 septembrie 2017, discurs redat integral pe Hotnews.ro : "Daca vrem sa intarim protejarea granitelor noastre externe, e timpul sa aducem imediat Romania si Bulgaria in Schengen".





Cancelarul german Angela Merkel a sprijinit in principiu pozitia lui Juncker, apreciind propunerea sa ca "un mod de abordare rezonabil".