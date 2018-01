Sistemul medical romanesc, perceput drept cel mai slab din Europa. Romania ocupa ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate pentru al doilea an consecutiv

Romania este pe primul loc in clasament la rata infectiilor intraspitalicesti rezistente la tratament, la mortalitatea infantila si pe primele locuri la mortalitatea din cauza cancerului si a bolilor cardiovasculare.In ceea ce priveste cheltuielile cu sanatatea pe cap de locuitor, Romania se afla tot la coada clasamentului, in urma sa aflandu-se doar Letonia, Muntenegru, Macedonia si Albania.Combinatia acestor indici - rezultati din studii si baze de date internationale si din chestionare administrate asociatiilor de pacienti - isi propune sa descrie felul in care consumatorul de servicii medicale este servit de propriul sistem."Romania are probleme grave in gestionarea intregului sector public de sanatate. Romania, Albania si Ungaria au o structura invechita a sistemului medical si ar trebui sa beneficieze de sprijin profesional pentru a-si restructura serviciile de sanatate", se arata in raport.Romania se afla tot pe ultimul loc in acest clasament si in urma cu un an, in timp ce acum doi ani, Romania ocupa locul 32 din 35 de tari, aflandu-se la acea vreme deasupra Albaniei (524), Poloniei (523) si Muntenegrului (484), care au depasit-o intre timp in clasament.