Teodorovici: Formularul 600 nu mai trebuie depus

Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, relateaza News.ro.





Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor, luni seara, in prima intalnire in aceasta noua formula a Guvernului, sa prezinte in fiecare luna un raport privind stadiul implementarii programului de guvernare pentru fiecare minister, avertizandu-i ca va fi "foarte exigenta" in privinta indeplinirii masurilor din program.





De asemenea, ea i-a solicitat ministrului Finantelor, Eudgen Teodorovici, sa prezinte pana marti solutia pentru rezolvarea problemei privind formularul 600.





"La sedinta de Guvern de maine, va fi discutata o OUG prin care vom amana acest formular pana la final de martie, timp in care vom incerca sa gasim cea mai buna solutie pentru ca acest lucru sa nu se mai intample. In aceasta perioada, nimeni nu mai trebuie sa mai depuna acest formular. (...) Noi spunem clar ca vom gasi o solutie pentru a nu se mai depune acest formular. Nu are rost ca cineva sa mai stea pe drumuri pentru a depune un astfel de formular", a declarat Teodorovici marti.

Ministerul Finantelor a postat in urma cu o saptamana pe site proiectul de OUG care amana pana la 1 martie termenul de depunere a Declaratiei 600. Actul normativ are un articol unic care modifica doua alineate din Codul Fiscal.





"Articol unic - Termenul prevazut la art.148 alin.(3) si art.170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la 1 martie 2018", se arata in document.