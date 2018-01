Premierul Viorica Dancila si ministrii sai renunta la serviciile SPP

Decizia a fost confirmata de catre secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, intr-o interventie telefonica la Antena 3, potrivit sursei citate."Am vorbit in ultimul an de implicarea SPP-ului si a domnului Pahontu in chestiuni de politica. Demnitari care sunt monitorizati, o baza de date care se strange la acest domn. Decizia este fireasca. In momentul in care acest SPP, in loc sa asigure siguranta demnitarilor, se ocupa de monitorizarea si spionarea demnitarilor si trimite informatii unui singur om care face analiza pe ele, nu e in regula", a sustinut Codrin Stefanescu.Seara trecuta, tot la Antena 3, liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat din nou pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca s-a implicat "mai mult decat era cazul" in Guvern."L-am vazut pe Mihai Tudose cum a evoluat dupa ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am multumit azi, a devenit acelasi coleg deschis si glumet. Poate tensiunea de acolo, poate influentele. N-avem de unde sa stim acum, dar asta nu inseamna ca pana la urma nu vom afla. Mai multi colegi mi-au spus ca seful SPP-ului a fost implicat mai mult decat era cazul. Domnului Paul Stanescu i s-a spus ca undeva prin martie eu o sa fiu executat si dumnealui poate sa fie seful partidului. Poate ca i s-a spus si lui Grindeanu, lui Tudose, nu stiu", a declarat Dragnea.