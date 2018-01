88 de ONG-uri ii cer premierului Dancila sa adopte de urgenta masuri de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie, pentru a combate violenta impotriva femeilor

Solicitam adoptarea de urgenta a unor masuri eficiente de monitorizare a agresorilor si deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea legislatiei cu prevederile Conventiei de la IstanbulReteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor, formata din 25 de organizatii neguvernamentale la nivel national, va solicita adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie si deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea legislatiei cu prevederile Conventiei de la Istanbul.Vineri, 26 ianuarie, Nicoleta Botan a fost injunghiata de fostul partener impotriva caruia obtinuse un ordin de protectie. Atacul a avut loc in gradinita din Bucuresti unde Nicoleta Botan lucra si unde se aflau si cei doi copii ai sai. Femeia a murit la scurt timp dupa atac. In aceeasi saptamana, o alta femeie, Alexandra Marin, a fost injunghiata de fostul partener, militar, in timp ce se afla intr-un coafor din Titu si a decedat la scurt timp. Fosta sotie a militarului a declarat ca l-a reclamat de nenumarate ori la politie, fara ca politia sa fi luat masuri, si considera ca se afla in viata pentru ca a luat decizia de a fugi din tara.Va solicitam prin aceasta scrisoare deschisa sa cereti publicarea unui raport de catre Politia Romana cu privire la numarul de ordine de protectie incalcate in anul 2017 si cu privire la modul in care a fost indeplinita, in aceste cazuri, obligatia politiei de supraveghere a respectarii ordinelor de protectie. Cati dintre agresorii care au incalcat ordinele de protectie sunt cercetati pentru incalcarea hotararii judecatoresti si cati dintre inculpatii in dosare cu aceeasi acuzatie au primit pedeapsa cu inchisoarea? Desi exista ordine de protectie emise sau plangeri inregistrate la politie impotriva agresorilor, femeile sunt in continuare batute si, in cele din urma, ucise. Ordinul de protectie a fost introdus in legislatie in 2012, insa Politia Romana ne-a transmis in august 2017: "La nivelul I.G.P.R nu a fost elaborata o procedura de lucru cu privire la normele de implementare si supraveghere a ordinului de protectie in cazurile de violenta in familie, conform Legii nr. 217/2003, republicata. Cu toate acestea, de la nivel central, au fost transmise structurilor teritoriale circulare privind modul unitar de actiune."Va solicitam reglementarea unui sistem de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie prin asigurarea monitorizarii agresorilor prin bratari electronice, masura propusa in guvernele anterioare si sustinuta de Reteaua VIF, insa care nu s-a concretizat pana in prezent. Consideram necesara adoptarea de urgenta a unor proceduri de lucru cu privire la normele de implementare si supraveghere a ordinelor de protectie, in consultare cu societatea civila.Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare a fost supus dezbaterii publice in iulie 2017. Proiectul de lege vizeaza introducerea ordinului de protectie provizoriu (art.52, Conventia de la Istanbul), emis de politist, in baza unui instrument eficient de evaluare, la constatarea faptei de violenta, care sa asigure o protectie reala si rapida, asigurarea accesului victimelor violentei la justitie, precum si bugetarea adecvata a adaposturilor si serviciilor de consiliere si suport. Acest proiect de lege a fost semnat de membrii cabinetului anterior si urmeaza sa fie semnat din nou de catre membrii noului cabinet pentru a fi apoi transmis catre Parlament.In tot acest timp in care Guvernul Romaniei amana adoptarea masurilor necesare pentru siguranta femeilor si amana sa transmita proiectul de lege in Parlament, in medie 39 de femei vor inainta, in fiecare zi, plangeri la sectiile de politie pentru loviri sau alte violente din partea unui membru de familie. La fiecare patru zile va fi inregistrat la politie un caz in care o minora a fost violata de un membru de familie. Va atragem atentia ca 25% dintre omorurile inregistrate la nivel national in 2015 au avut loc in familie.Semnatarele acestei solicitari sunt organizatiile neguvernamentale membre in Reteaua pentru Prevenirea si Combaterea Violentei impotriva Femeilor (Reteaua VIF):1. Asociatia TRANSCENA, Bucuresti2. Asociatia Femeilor Impotriva Violentei ARTEMIS, Cluj-Napoca3. Fundatia SENSIBLU, Bucuresti4. Asociatia GRADO ¬ Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului, Bucuresti5. Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucuresti6. Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu7. Asociatia Centrul FILIA, Bucuresti8. Asociatia FRONT, Bucuresti9. Asociatia ANAIS, Bucuresti10. E-ROMNJA ¬ Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Bucuresti11. Institutul Est European pentru Sanatatea Reproducerii ¬ IEESR, Tg. Mures12. Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara ¬ CMSC, Iasi13. Asociatia PAS ALTERNATIV, Brasov14. Asociatia pentru Promovarea Femeilor din Romania, Timisoara15. Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava16. Asociatia ATENA DELPHI, Cluj-Napoca17. Asociatia SEVA - Sanse egale - Valoare - Autoritate, Suceava18. Asociatia SPICC - Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timisoara19. Asociatia Quantic, Bucuresti20. Asociatia All for Family, Constanta21. Asociatia Femeilor Universitare, Bucuresti22. Asociatia VIS, Constanta23. Asociatia Psihosfera, Brasov24. Asociatia Business Professional Women -Romania25. Asociatia Szentkereszty Stephanie EgyesuletScrisoarea deschisa este sprijinita de:1. Timisoara Civica2. Asociatia Pieces of Heaven, Timisoara3. Federatia Initiativa Timisoara4. Asociatia Arsens Timisoara5. Asociatia Culturala Diogene, Timisoara6. Asociatia LGBTeam, Timisoara7. Societatea de Analize Feministe - AnA8. Asociatia Plural9. Asociatia MozaiQ LGBT10. Asociatia E-Civis11. MCA Romania12. Asociatia Tineri pentru Tineri13. Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis (FITT)14. Asociatia Civicus Romania15. Asociatia Romano ButiQ16. Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania17. Asociatia Miscarea civica "Militia spirituala"18. Asociatia Carusel19. MRC- Median Research Centre20. Asociatiei Studentilor la Sociologie si Asistenta Sociala (AS-SAS UB).21. Asociatia Ateliere fara Frontiere22. CeRe: Centrul de Resurse pentru Participare Publica23. Asociatia Funky Citizens24. Asociatia Human Catalyst25. Fundatia Agentia Impreuna26. Fundatia Policy Center for Roma and Minorities27. Societatea Nationala de Cruce Rosie- Filiala Brasov28. Asociatia Diversitate29. Asociatia Sens Pozitiv30. Asociatia Viitorul Tinerilor31. Federatia ONG Muntenia32. Centrul pentru Studiul Democratiei33. Salvati Copiii Romania34. Grupul pentru Dialog Social35. Romanian Harm Reduction Network36. Asociatiei A.R.T. Fusion37. Institutul de Politici Publice - IPP38. Centrul European pentru Drepturile Copiiilor cu Dizabilitati - CEDCD39. Consiliul Tineretului din Romania40. Centrul Euroregional pentru Initiative Publice - ECPI41. Asociatia Umanista Romana42. Asociatia Psihologilor Atestati din Romania- A.P.A.R.,43. Asociatia Fii Iubire Neconditionata- A.F.I.N.44. Societatea Civila Profesionala de Psihologie Jardan si Asociatii, Brasov45. Asociatia WORLD Delta, Brasov46. Asociatia Comunitara Centrul Educational Sofia,Brasov47. Fundatia Agapedia Romania48. Cabinet Individual de Asistenta Sociala- reprezentat prin As. Soc. Daniela Lupu49. Cabinet de avocatura Enescu Rodica50. Societatea civila de avocati Stefanescu-Goanga & Asociatii - prin avocat Liliana Stefanescu-Goanga51. Societatea Nationala de Cruce Rosie - filiala sector 3 Bucuresti52. Asociatia Active Watch53. Centrul de Studii in Idei Politice - CeSiP54. Sexul vs. Barza55. Asociatia Accept56. Community Aid Network Brasov57. Fundatia pentru Asistenta Sociala si Tineret FAST58. Asociatia pentru Educatia Permanenta a Adultilor EDUCADULT59. Asociatia APADOR-CH60. Centrul de Resurse Juridice61. Asociatia ARAS62. Platforma RESPECT63. ASUR - Asociatia Secular-Umanista din Romania.Petitia este disponibila la linkul: https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/solicitam-adoptarea-de-urgenta-a-unor-masuri-pentru-siguranta-victimelor-violentei-in-familie