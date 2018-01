Liviu Dragnea refuza sa spuna daca legea pensiilor va intra in vigoare in 2018

"Proiectul legii pensiilor a fost finalizat in draft, intr-o oarecare forma. Am decis in coalitie sa discutam in 2018, pentru ca activitatea in Parlament era foarte, foarte mare. Este o lege care e poate mai complicata decat legea salarizarii, pentru ca are ca obiectiv sa indrepte foarte multe nedreptati", a afirmat el, invitat la emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3.Intrebat de Gadea daca legea va intra in vigoare in acest an, Dragnea a precizat ca le-a cerut colegilor de partid sa nu mai vorbeasca despre termene."Printre lucrurile care s-au facut gresit in 2017 este comunicarea, comunicarea proasta. I-am rugat si pe colegii mei si le cer tuturor sa vorbim despre termene de abia cand este finalizat conceptul si avem niste termene, pentru ca dupa 2-3 variante, deja nimeni nu mai intelege nimic.Nu vreau sa isi mai dea nimeni in partid cu parerea ca la televizor, mai ales in domeniul fiscalitatii", a spus Liviu Dragnea.