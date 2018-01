Laura Codruta Kovesi: O parte dintre inculpati au facut atacuri la justitie, au demonizat procurorii si judecatorii. / Nu se incearca reformarea sistemului de justitie, ci blocarea lui

Despre cei care "demonizeaza" procurorii si judecatorii, Kovesi spune ca "S-au speriat si au fugit. (...) De foarte multe ori, controlul judiciar este aplicat, dar aceste persoane reusesc sa paraseasca tara inainte de a se pronunta o solutie definitiva de condamnare. Si atunci, politia sau cei care au aceste masuri de supraveghere trebuie sa vina si sa spuna ce le lipseste pentru ca astfel de situatii sa fie evitate."In ceea ce priveste anuntul pe care ar urma sa-l faca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in cazul sau, sefa DNA spune ca nu a avut niciun fel de intalnire cu aceasta si ca nu-i cunoaste decizia: "Eu o sa continuu sa imi fac treaba pana cand va exista o decizie legala de revocare a mea din functie sau pana cand imi va expira mandatul, in mai 2019."Despre modificarile la legile Justitiei, Laura Codruta Kovesi atrage atentia ca acestea pot avea efecte devastatoare asupra sistemului judiciar si asupra societatii, in general: "In spatele acestor modificari nu se incearca reformarea sistemului de justitie, ci se incearca blocarea sistemului de justitie. (...) Solutia legislativa este ca aceste proiecte sa nu intre in vigoare."