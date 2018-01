O educatoare din Motru spune ca ea si copiii de care are grija la gradinita sunt victimele unor atacuri energomagnetice: PSD vrea acum sa omoare si copiii de la gradinita. Conducerea unitatii de invatamant ii cere aviz psihiatric

O educatoare din municipiul Motru a scris pe Facebook ca ea si copiii de la gradinita la care lucreaza sunt atacati cu surse energomagnetice, ca PSD vrea sa-i omoare pe copii si ca podeaua se misca, pentru ca cei mici sa nu poata dormi, relateaza Pandurul.ro. Directorul gradinitei nr. 1 Motru a cerut un aviz psihiatric pentru educatoare.









"Daca tot am Facebook, de ce sa nu-l folosesc? Daca tot nu ma lasa astia sa dorm, cu sursele lor energomagnetice, de e incarcata toata casa si patul zvacneste ca la gradinita, de ce sa nu scriu? Doar suntem nebuni, si eu, si copiii, nu? Noaptea e a noastra. Da. Dupa ce au omorat copiii de la Colectiv, dupa ce au omorat fata de la metrou, dupa ce au impins la sinucidere femeia de pe bloc, dupa ce au incendiat fabrica de paine de la Galati si o alta fabrica de mobila pentru distrugerea unor canapele de piele si multe alte ticalosii, PSD vrea acum sa omoare si copiii de la gradinita, ce nu au reusit sa ma omoare pe mine. De ce au omorat copiii de la Colectiv? Sunt satanisti, nu stiati? De ce vor sa omoare copiii de la gradinita? Sunt posedati. Da. PSD vrea sa aduca inchizitia la stapanire, sa omoare oamenii in numele Domnului. Tot poporul e posedat, numai ei, preacuratii si preacuviosii pesedisti, nu", arata o parte a postarii de pe Facebook a educatoarei Alina Pirvulescu.





Potrivit ziarului Pandurul, educatoarea crede ca directoarea institutiei, Camelia Barbu, este sustinuta de PSD si vrea sa scape de ea, iar cineva "a montat niste mecanisme care zguduie patuturile copiilor, pentru ca acestia sa nu doarma si sa nu poata face cu ei activitatile la clasa".





Dupa postarea educatoarei, directorul gradinitei nr. 1 Motru, Camelia Barbu, a cerut un aviz psihiatric.

"A fost o sedinta a Consiliului de Administratie si am decis sa o instiintam pe domnisoara ca in trei zile sa ne aduca avizul psihiatric din care sa rezulte ca e apta si compatibila cu functia didactica. Aceasta este procedura. Consider ca nu este o stare normala ce se intampla, mai ales ca si Politia Motru mi-a comunicat ca acelasi lucru l-ar banui si dumnealor, ca dansii au fost chemati la locuinta domnisoarei pentru a constata astfel de lucruri", a mentionat Barbu.





Si primarul municipiului a spus ca o sa incerce sa o convinga pe educatoare sa faca niste controale medicale.





"Voi incerca sa o conving sa facem si niste controale medicale, sa fim siguri ca vor fi pe maini bune copiii", a fost reactia primarului din Motru, Gigel Jianu, in care educatoarea are incredere, el nefiind de la PSD.