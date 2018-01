Toaletele unei scoli din Piatra Neamt, inaugurate cu fast de catre primarul orasului. Edilul spune ca stirea a fost “coafata”

Primarul orasului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a devenit vedeta pe Facebook dupa ce acesta s-a mandrit cu o serie de imagini in care era infatisat taiand panglica unor toalete dintr-o scoala, care au fost renovate cu 42.000 de lei din bugetul local. Ulterior, edilul a scris ca stirea privind inaugurarea toaletelor a fost "coafata" si ca "in continutul postarii mele de joi nu se vorbeste doar de toalete, ci de un sir de investitii serioase si necesare".









Primarul Dragos Chitic a facut mai multe fotografii in toaleta fetelor din cadrul scolii gimnaziale "Elena Cuza" din Piatra Neamt, pe care le-a postat apoi pe pagina sa de Facebook: "Un program de investitii in unitatile scolare din Piatra Neamt, pentru a asigura o infrastrucura educationala de cea mai buna calitate. Impreuna vom reusi sa avem o infrastrucura scolara moderna de care sa se bucure elevii, cadrele didactice si parintii. ", scrie Digi24





La inaugurarea grupurilor sanitare au participat si oficiali ai Consiliului Local, ai Primariei si ai Inspectoratului Scolar Neamt.





Renovarea toaletelor pentru fete a costat 42.000 de lei a constat in inlocuirea instalatiilor de apa vechi, zugravirea peretilor si a tavanului, precum si inlocuirea chiuvetelor si a WC-urilor.





Ulterior, primarul a sters imaginile si a revenit pe Facebook cu explicatii. Acesta a scris ca in postarea sa "nu se vorbeste doar de toalete, ci de un sir de investitii serioase si necesare , unele realizate din buget local, altele din surse atrase de catre scoala: reabilitari sali de clasa, dotare cu mobilier, sistem de supraveghere video si necesarele toalete pentru fete de pe fiecare dintre cele trei paliere, importante si acestea, mai ales ca fostul ministru tocmai declarase ca in Romania sunt inca foarte multe scoli cu toaletele in curte".





Ce a postat primarul dupa ce a devenit vedeta:





Cum am devenit ,,vedete" in presa nationala !

Am urmarit cu mare atentie in acest week-end , la fel ca si multi dintre dumneavoastra, stirea legata de o investitie realizata la Scoala Gimnaziala ,,Elena Cuza" din Piatra Neamt. Lasand la o parte faptul ca stirea a fost profund coafata si ajutata sa ajunga in media nationala, care de altfel in mare parte este de buna-credinta, se cuvine sa fac unele precizari.

In continutul postarii mele de joi nu se vorbeste doar de toalete, ci de un sir de investitii serioase si necesare, unele realizate din buget local, altele din surse atrase de catre scoala: reabilitari sali de clasa, dotare cu mobilier, sistem de supraveghere video si necesarele toalete pentru fete de pe fiecare dintre cele trei paliere, importante si acestea, mai ales ca fostul ministru tocmai declarase ca in Romania sunt inca foarte multe scoli cu toaletele in curte. Am anuntat public ca voi trece in acest an pe la fiecare scoala in parte, iar joi, 25 ianuarie am fost invitat de conducerea scolii ,,Elena Cuza¬ sa analizam ce s-a realizat pana acum si mai ales ce mai trebuie facut anul acesta. Este drept ca ultima dintre investitiile realizate a fost reabilitarea toaletelor pentru fete .In paranteza fie spus la Piatra Neamt nu exista unitati scolare cu toalete in exterior iar infrastuctura educationala este mult peste media oraselor din tara, dar asta e alt subiect.

E la fel de adevarat si faptul ca ideea conducerii unitatii scolare in privinta panglicii tricolore nu cred ca a fost prea inspirata. Stiti bine ca nici macar cand am deschis Piata Centrala nu am dorit sa se faca o inaugurare cu fast, pentru ca nu sunt adeptul ,,taierilor de panglica ". Ma consider o persoana educata si fiind musafir al scolii in ziua respectiva mi-am respectat si gazdele si ceremonia pe care au organizat-o. Exces de zel ? Poate. Dar asta nu schimba faptul ca in acea scoala s-au realizat investitii importante. Totodata pentru o corecta informare trebuie spus ca noua conducere a scolii, instalata de cateva luni, precum intregul colectiv si asociatia de parinti se implica cu toata seriozitatea in asigurarea celor mai bune conditii pentru elevi si apreciez acest lucru.

Chiar daca societatea romanesca este inca departe de normalitate, eu cred ca impreuna putem corecta aspectele negative. Am propus un program amplu de lucrari si actiuni publice pentru Piatra Neamt in acest an si voi continua, asa cum v-am obisnuit, sa manifest deschidere si transparenta si sa va informez periodic despre ceea eu ca primar , institutia primariei si unitatile subordonate facem pentru orasul nostru.

Poate ca nu sunt perfect, dar sunt deschis si transparent si am simtul umorului. Asa cum a fost prezentata stirea , daca nu as fi angrenat in viata comunitatii si nu as fi cunoscut realitatea din spatele ei, as fi catalogat-o si eu ca o informatie amuzanta. Dincolo de amuzament, acolo au muncit niste oameni, inclusiv la reabilitarea unor toalete. Sa auzim de bine !