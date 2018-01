Rectorul Universitatii Babes Bolyai, dupa ce numele lui a aparut pe scrisoarea deschisa de sustinere a lui Valentin Popa la Ministerul Educatiei: N-am semnat si nici nu se punea problema sa o fac

Rectorul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Ioan Aurel Pop, a negat ca ar fi semnat scrisoarea deschisa de sustinere a nominalizarii lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei, potrivit Adevarul. Acesta a spus ca nu l-a sustinut, nu-l va sustine, nu a semnat scrisoarea si il "deranjeaza magariile astea".









"Eu mai am cateva luni si o sa ies la pensie, nu vreau sa ma implic in asa ceva. Nu l-am sustinut si nu-l voi sustine pe domnul Popa. Lucrez in invatamant si ma deranjeaza la culme magariile astea. Daca vor continua asa, va fi dezastru. In directia aia ne indreptam cu tot ce face PSD. N-am semnat si nici nu se punea problema sa o fac, eu nu-l sustint pe domnul Popa. Nici n-am auzit pana acum ca ar aparea numele meu pe lista sustinatorilor sai, mi se pare ciudat", a declarat Pop pentru Adevarul.