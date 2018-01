Administratia Peniteciarelor: 4.458 de persoane au beneficiat de legea recursului compensatoriu; ponderea celor care au recidivat se situeaza sub 1%

ANP a transmis, luni, precizari "in contextul informatiilor vehiculate in spatiul public cu privire la incidenta recidivei in randul populatiei carcerale din sistemul penitenciar romanesc"."Ponderea detinutilor recidivisti in populatia penitenciara generala inregistreaza un trend descendent, in anul 2017 inregistrandu-se un procent de 38,37% detinuti recidivisti, comparativ cu anul 2012 cand ponderea detinutilor recidivisti era de 45,78%", au precizat reprezentantii ANP, potrivit News.ro.Potrivit acestora, de la intrarea in vigoare a legii recursului compensatoriu, din unitatile subordonate ANP au fost puse in libertate, ca urmare a expirarii duratei pedepsei in termen, prin acordarea beneficiilor compensatorii prevazute de Legea 169/2017, 1.031 de persoane, fiind admisa, de catre instantele de judecata, liberarea conditionata pentru 3.427 de persoane.Potrivit ANP, din totalul celor 4.458 de persoane care au beneficiat de masurile compensatorii, "ponderea celor care au recidivat se situeaza sub pragul de 1%".