SONDAJ Se discuta prea mult despre plagiate in invatamantul si politica din Romania?

Invatamantul romanesc "este foarte bun", dar "umbrit" prin faptul ca sunt scoase in evidenta "elemente nu atat de importante, cum ar fi plagiatele", a spus luni, la iesirea de la audierile din Parlament, minstrul propus pentru Educatie in guvernul Dancila, Valentin Popa. In ultimii ani, plagiatele au expus fraude in varful politicii, cat si in conducerea unor universitati.