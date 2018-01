Viorel Stefan despre preluarea de catre stat a santierului naval Mangalia: Va trebui probabil sa modificam legislatia

Intrebat, la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, daca noul Guvern isi mentine intentia anuntata de fostul premier Mihai Tudose ca statul sa preia majoritatea capitalului santierului naval de la Mangalia, Viorel Stefan a raspuns: "Statul roman are dreptul sa isi exercite dreptul de preemptiune pe de o parte, pe de alta parte exista o norma legala, din legea privatizarii (...), care interzice statului roman sa achizitioneze actiuni. Va trebui probabil sa modificam si legislatia, ca sa permitem ca statul sa negocieze pe picior de egalitate cu partenerii implicati in preluarea acestui proiect. Compania care intentioneaza sa preia a cerut negatie din partea statului roman, se afla in tratative cu reprezentanti ai Ministerului Economiei".El a precizat ca urmeaza sa fie gasita "formula optima" in acest caz, deoarece industria constructiilor navale este "foarte grea"."Noi ne vom stradui sa gasim formula optima, care sa asigure, pe de o parte, o pozitie consolidata a statului roman in acest proiect, pe de alta parte sa asigure si garantia bunei functionari, pentru ca industria constructiilor navale este o industrie foarte grea, este o industrie unde, daca nu ai know-how, daca nu ai experienta, daca nu ai portofoliu de comenzi, este foarte greu sa faci fata. Dar, cu siguranta, rezultatul acestor negocieri ne va conduce la o solutie care sa imbine cele doua deziderate ale noastre", a mai afirmat Viorel Stefan, la audierile din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, care au dat aviz favorabil pentru ca acesta sa ocupe functia de vicepremier fara portofoliu.Pe 10 ianuarie, fostul premier Mihai Tudose a anuntat ca Guvernul incearca sa rascumpere 51% din actiunile detinute de Daewoo la santierul naval Mangalia."Am incercat si se pare ca reusim sa facem o chestie - sa rascumparam 51% din actiunile pe care acum le detine Daewoo la santierul naval Mangalia. Ei vor sa vanda si am zis sa ne exercitam noi dreptul de preemptiune la vanzare. (...) Vom avea un santier naval al statului", declara Tudose la Antena 3.