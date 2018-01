Ministrul propus pentru Educatie: "Pacat ca umbrim valori ale invatamantului punand in evidenta plagiatele"

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: Crezi ca se discuta prea mult despre plagiate?

"Vorbim mult prea mult de 0,1% din tezele de Doctorat care s-au constatat a fi plagiate, mai ales in conditiile in care nici Legea dupa care ar trebui sa ii condamnam nu este chiar perfecta", a declarat Valentin Popa, citat de News.ro.Valentin Popa, rector al Universitatii din Suceava, a mai spus ca legea "nu prevede nicaieri ca trebuie sa punem ghilimele la un text pe care-l preluam, sa punem citarea imediat dupa el, desi astazi cei mai multi dintre cercetatorii nostri asa o fac, dar Legea nu o prevede. Nici eu nu am invatat in facultate sa fac citarea in acest mod. Mult timp am facut si eu acest lucru, cu citarea la final. Si de aici apar multe probleme. Ar trebui ca Legea sa prevada norme clare de aplicare a redactarii. Fiecare editura si universitate are aceste norme in momentul de fata. Nu trebuie sa legiferam la nivel national. Ar trebui ca fiecare jurnal, editura sa-si respecte regulile proprii".Reamintim ca fenomenul plagiatelor a facut zeci de victime atat la varful politicii si institutiilor publice din Romania, dar si in interiorul universitatilor.