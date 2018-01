Mihai Fifor: Vom lansa un program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc

"Este foarte mare nevoie de modernizarea fortelor navale. Cred ca este un program extrem de ambitios programul pe care ne propunem sa-l lansam si sa-l ducem spre aprobare in CSAT si desigur in Parlamentul Romaniei, programul inzestrarii Fortelor Navale Romane cu submarin, deci cu capacitati de lupta submarina. Un lucru care ar putea sa readuca Fortele Navale Romane in zona de principal jucator la Marea Neagra, cum ne dorim sa fim cu Armata romana in ansamblul sau", a afirmat Fifor.El a amintit ca Armata are inca in dotare submarinul "Delfinul" pentru exercitii. "Prin urmare, cred ca nu este nimic spectaculos in ideea de a putea sa derulam un astfel de program pe termen mediu cu productie a unei astfel de capacitati intr-un santier naval romanesc", a aratat Fifor.Ministrul propus al Apararii a mai aratat ca prezenta Rusiei in regiune este "foarte bine resimtita si tot mai agresiva". "Nu este o surpriza pentru nimeni din cadrul Aliantei ca Rusia se manifesta nu doar in Flancul estic, se manifesta si la Marea Neagra. Sunt tot felul de provocari carora Armata Romana le face fata", a adaugat Fifor.Mihai Fifor a spus ca anul acesta se continua derularea programelor majore de inzestrare a Armatei."Este anul in care achizitionam al doilea sistem de racheta Patriot, va fi achizitionat primul sistem de racheta Himars - proiectul de lege este gata, este avizat, il putem duce deja in Guvern pentru aprobare, dupa care proiectul de lege va merge in Parlament pentru a obtine aprobare. Proiectul de hotarare privind corvetele multifunctionale este, de asemenea, gata, are toate avizele si poate sa intre in sedinta de Guvern, astfel incat sa demaram acest program. Cu offset-ul de la fregate ne dorim sa modernizam cele doua fregate pe care Marina Romana le are in dotare. Totodata, anul acesta continuam programul privind armele de asalt pentru Armata Romana, camioanele (...), transportorul blindat pentru care s-a semnat contractul si anul acesta urmeaza sa fie livrate primele 36 de transportoare blindate, din care cinci trebuie sa fie deja produse la Uzina Mecanica din Bucuresti. Avem si memorandumul cu Ministerul Cercetarii si cu Ministerul Economiei privind modernizarea avionului Soim, astfel incat sa devina avionul scoala pentru avionul de tip F-16, programele pentru elicoptere. Suntem, pot sa spun, in grafic cu programele majore", a mai spus Fifor.El a mai precizat ca se lucreaza la infiintarea Centrului National de Psihologie Operationala."Nu exista probleme in ceea ce priveste testarea militarilor, testarea se face la termen si se face de specialisti. Exista si in momentul de fata o structura dedicata pentru evaluarea psihologica a militarilor romani, insa nu trebuie sa ascundem faptul ca in continuare Armata Romana are nevoie, pe de-o parte, de incadrare de psihologi, suntem inca deficitari la acest nivel, dar asta nu trebuie sa se inteleaga ca nu avem psihologi, avem psihologi, practic aproape fiecare unitate militara este incadrata cu psiholog. Pe de alta parte, nu este un secret pentru nimeni ca filosofia Armatei Romane in ultimii ani s-a schimbat odata cu prezenta in teatrele de operatii, prin urmare este absolut firesc sa regandim aceasta conceptie privitoare la ce se intampla cu militarul roman odata intors din teatrul de operatii, la asistenta psihologica de care are nevoie atat in teatru, cat si la revenirea din teatrul de operatii, la abordarea mult mai aplicata a ceea ce inseamna sindromul de stres post traumatic si pentru aceasta suntem in faza in care avem conceptia pregatita pentru infiintarea Centrului National de Psihologie Operationala, un proiect pe care urmeaza sa-l derulam impreuna cu Armata Canadiana, de unde o sa avem sprijin, pentru ca, din pacate sau din fericire, Armata Canadiana este mult mai experimentata in aceasta zona. (...) Suntem in faza in care prin memorandum vom merge in Guvern si vom solicita aprobarea incadrarii unui numar mare pentru Armata Romana, intre care aproape 400 sunt posturi de medici", a spus Mihai Fifor.Ministrul propus al Apararii a aratat ca executia bugetara a MApN pentru anul trecut a fost de 1,81%."Ne-am fi dorit ca executia sa fie una de 100%, dar niciodata nu te inchizi din pacate pe 100%. Au existat doua cheltuieli pe care nu am putut sa le facem: plata TVA pentru primul sistem Patriot. (...) Nu s-a cheltui suma pentru transportoarele blindate Piranha, deoarece nu s-a incheiat pana la sfarsitul anului contractul cu General Dynamics", a mentionat Fifor.Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Apararii, Mihai Fifor, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.