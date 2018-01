Carmen Dan, flancata de Ionita si Cucos la audierile din Parlament

Ministrul propus pentru Ministerul Afacerilor de Interne, Carmen Dan, s-a dus la audierile din comsiile de specialitate flancata de seful Politiei Romane, Catalin Ionita, si seful Jandarmeriei, Sebastian Cucos. Aceasta a spus ca, anul trecut, si-a atins obiectivele din planul de guvernare.









"Cred ca am atins anul trecut obiectivele din programul de guvernare si de aceea spun ca vom continua sa ne facem treaba cat putem de bine. In afara de obiectivele asumate, este nevoie sa analizam si sa tinem cont si de o prioritate legata de modul de functionare a ministerului. Am simtit ca este nevoie de schimbarea unei paradigme, in sensul de a fi pregatiti proactiv, sa acordam o importanta mai mare preventiei, in asa fel incat sa nu ajungem in situatia sa gestionam doar situatiile de criza. Modul in care ne-am organizat activ anul trecut a avut in vedere punerea accentului pe prevenire si am incercat sa limitam situatiile de criza. Dar realitatea ne-a demonstrat ca in acest minister in care se intampla lucruri bune, sunt si situatii de criza", a declarat Carmen Dan in timpul audierii, potrivit News.ro.









Dan a fost avizata cu 20 de voturi "pentru" si noua voturi "impotriva".