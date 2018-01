Sorina Pintea, avizata favorabil de comisiile de sanatate din Parlament. Prioritatile ministrului propus al Sanatatii: Intarirea capacitatii medicinei de familie, legea vaccinarii si o noua lege a transplantului

Trebuie sa punem pacientul in centrul sistemului. Pana la urma, sanatatea este un pacient care trebuie tratat. Vom face o comisie multidisciplinara, formata din minister, parlament, ONG-uri, asociatii de pacienti. Programul de sanatate pus la punct de PSD este un program generos.

Cred ca important pentru noi toti este sa intarim capacitatea medicinei de familie de a face ce trebuie sa faca. Mai grav este ca dupa rezolvarea problemelor acute din spital, mai ales pentru pacientii cronici, iesirea din spital inseamna uneori si moartea.



Legea vaccinarii - nu despre daca o aplicam sau nu o aplicam, ci despre obligativitatea ei.

Avem o lege a transplantului care nu mai corespunde. Pentru a da sansa celor care pleaca sa ii ajute pe cei care raman, dar asta inseamna transparenta si egalitate, pentru ca toti trebuie sa aiba sanse egale.

Sunt foarte multe lucruri despre care as putea vorbi dar as prefera ca in timpul mandatului meu sa gasim solutii la rezolvarea acestora, transparent si legal.



Sa nu mai vorbim de pacientii bolnavi de cancer, de aceste centre de radioterapie insuficiente.

Sunt lucruri dureroase cu care trebuie sa ne confruntam si sa le rezolvam.

In zona in care am lucrat, lucrez, m-am confruntat cu toate aceste probleme.

Impreuna trebuie sa facem din sanatate un pacient sanatos.

Avem nevoie de o strategie de resurse umane in domeniu.



Sorina Pintea a primit aviz favorabil cu 19 voturi pentru, 5 impotriva si 3 abtineri.Sorina Pintea a venit la audierea din comisiile de specialitate din Parlament impreuna cu fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog.Senatorul USR Emanuel Ungureanu a anuntat ca parlamentarii USR se vor abtine de la vot in comisiile de sanatate: "Ne vom abtine cu gandul ca nu veti intra in spitale sa taiati panglici, nu pamblici, si veti fi un ministru al pacientilor, nu al mafiei."Sorina Pintea este managerul Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare din anul 2013.La alegerile parlamentare din decembrie 2016 a fost aleasa senator PSD, dar a renuntat la functie in februarie 2017 pentru a putea continua sa conduca spitalul din Baia Mare.Presa locala a scris ca, in anul 2011, fiul Sorinei Pintea, Ionut Pintea, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri si ulterior condamnat la 6 ani de inchisoare, fiind recidivist.Sorina Pintea a fost Manager - Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare in perioada 2009-2013, director economic - Directia Silvica Maramures, Baia Mare intre anii 2005-2009, consultant - S.C. Sov Consulting S.R.L., Baia Mare, in perioada 2007-2009 si consilier integrarea europeana - 2003-2005.In perioada 2001-2003, Sorina Pintea a fost consultant managerial - Consiliul Judetean Maramures, Baia Mare.Anterior, din anul 1996 a fost sef serviciu financiar-contabil - Intreprinderea Forestiera de Exploatare si Transport (I.F.E.T.), iar din '88 pana in 1995 a fost economist in cadrul aceleiasi intreprinderi.In perioada 1984-1988 a fost studenta la Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca unde a urmat cursurile unei facultati de economie.Fiul Sorinei Pintea, arestat si condamnat pentru trafic de droguri. Procurorii au gasit pastile de ecstasy in casa saPresa locala scrie ca in 2011 fiul Sorinei Pintea, Ionut Pintea, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, dupa ce procurorii au facut perchezitii la domiciliul acestuia. Surse judiciare spuneau atunci ca anchetatorii au gasit in locuinta mai multe pastile de ecstasy.Baimareanul a fost judecat la Curtea de Apel Cluj. Judecatorul a luat in considerare ca Ionut Pintea este recidivist, motiv pentru care a fost condamnat la 6 ani de inchisoare.Ionut Pintea a mai fost cercetat si in octombrie 2010, cand a fost retinut in timp ce incerca sa ii vanda unui politist sub acoperire 440 de comprimate ecstasy si 300 de grame de "Speed", aduse din Olanda. In urma perchezitiei, politistii au mai gasit asupra lui Ionut Pintea si un pistol cu aer comprimat, 2.620 de euro, 5.000 de forinti si 1.561 de lei. Sorina Pintea a fost Manager - Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare in perioada 2009-2013, director economic - Directia Silvica Maramures, Baia Mare intre anii 2005-2009, consultant - S.C. Sov Consulting S.R.L., Baia Mare, in perioada 2007-2009 si consilier integrarea europeana - 2003-2005.In perioada 2001-2003, Sorina Pintea a fost consultant managerial - Consiliul Judetean Maramures, Baia Mare.Inainte, intre 1996 si 199 a fost sef serviciu financiar-contabil - Intreprinderea Forestiera de Exploatare si Transport (I.F.E.T.), iar din '88 pana in 1995 a fost economist in cadrul aceleiasi intreprinderi.In perioada 1984-1988 a fost studenta la Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca unde a urmat cursurile unei facultati de economie.Fiul Sorinei Pintea, arestat si condamnat pentru trafic de droguri. Procurorii au gasit pastile ecstasy in casa saPresa locala scrie ca in 2011 fiul Sorinei Pintea, Ionut Pintea, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, dupa ce au facut perchezitii la domiciliul acestuia. Surse judiciare spuneau atunci ca anchetatorii au gasit in locuinta mai multe pastile de ecstasy.Baimareanul a fost judecat la Curtea de Apel Cluj. Judecatorul a luat in considerare ca Ionut Pintea este recidivist, fapt pentru care a fost condamnat la 6 ani de inchisoare.Ionut Pintea a mai fost cercetat si in octombrie 2010, cand a fost retinut in timp ce incerca sa ii vanda unui politist sub acoperire 440 de comprimate ecstasy si 300 de grame de "Speed", aduse din Olanda. In urma perchezitiei, politistii au mai gasit asupra lui Ionut Pintea si un pistol cu aer comprimat, 2.620 de euro, 5.000 de forinti si 1.561 de lei. Vezi aici mai multe detalii.