Ministrul propus al Educatiei, Valentin Popa: Am fost foarte, foarte batjocorit pentru ca am folosit cuvantul pamblica, dar este un regionalism. Sunt mandru ca sunt bucovinean

Ministrul propus al Educatiei, Valentin Popa, a spus in apararea sa, in cadrul sedintei comisiilor parlamentare pentru audiere, ca recunoaste ca a facut dezacorduri si a remarcat ca a fost "foarte, foarte batjocorit" pentru ca a folosit cuvantul "pamblica", dar acesta este un regionalism si este "foarte mandru ca este bucovinean" si ca va folosi in continuare aceasta forma a cuvantului.





"Am remarcat si la inceputul sedintei faptul ca am fost foarte foarte batjocorit pentru ca am folosit cuvantul pamblica. Mai multe dintre comunitatile din Moldova folosesc cuvantul pamblica, este un regionalism. Toata viata mea am locuit in Suceava, am facut facultatea la Iasi, sunt mandru ca sunt bucovinean (...), chiar daca am fost privit cu zambete atunci cand am avut un accent diferit", a declarat Popa.





Acesta a raspuns criticilor Ralucai Turcan, care l-a intrebat pe Valentin Popa "cu ce legitimitate va conduce" Ministerul, avand in vedere greselile gramaticale.









"Am facut cu siguranta si dezarcorduri, am avut probabil si balbe, si cuvinte stalcite, in general, datorate emotiei(...) Nu neg ca am facut astfel de greseli, nu sunt onorante nici pentru un rector, cu atat mai putin pentru un ministru al Educatiei Nationale", a mai spus Popa, care a subliniat ca " am vazut si interventii care mai criticau care erau pline de dezacorduri".

Acesta a adaugat ca modificarea de catre un specialist a unui sunet este un mizilic, desi nu vrea sa spuna prin asta ca acel colaj cu greselile sale este falsificat.

Valentin Popa a primit aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului, cu 22 de voturi ''pentru'' si 12 ''impotriva''.