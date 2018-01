ACTUALIZARE: UDMR nu a luat inca o decizie privind sustinerea guvernului Dancila

UDMR decide azi daca va sustine la vot in Parlament guvernul Dancila. Informatia initiala publicata de Antena 3 potrivit careia UDMR ar fi decis deja sa voteze guvernul nu se confirma.

Grupurile parlamentare ale partidului s-au reunit luni, in sedinta, inaintea de sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor pentru votul de investitura a noului Guvern.





Martea trecuta, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa o intalnire cu liderul PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat, Viorica Dancila, ca Uniunea va astepta programul de guvernare si lista Cabinetului pentru a decide cum va vota la investirea noului Guvern.





"Vom astepta programul de guvernare, vom astepta lista Cabinetului, pentru ca nu am discutat despre ministri, este treaba lor cand vor lua o decizie si vor fi ministri, dar important este ca prima data am avut ocazia de a vorbi cu doamna Dancila, premier desemnat, si de a asculta ce are de gand sa faca mai departe daca va primi votul de investitura. Decizia o vom lua luni, dupa audierile din comisiile de specialitate, la sedinta grupurilor reunite", a afirmat liderul UDMR.





Sambata, Kelemen Hunor a declarat, in cadrul aniversarii a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar, ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri". "A citit careva planul de guvernare? Stiu ca Balint l-a citit si mi-a spus ca arata de parca ar fi scris in Ministerul Agriculturii, printre doua beri".