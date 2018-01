Anton Anton, ministru propus pentru Energie, avizat favorabil in comisiile reunite ale Parlamentului: Strategia de energie fara un parteneriat cu Ministerul Mediului nu functioneaza

Anton Anton, propus pentru functia de ministru al Energiei, a fot avizat luni favorabil in comisiile economice ale Parlamentului, cu 44 de voturi "pentru" si 13 voturi "impotriva", relateaza News.ro. Acesta a spus ca "strategia de energie fara un parteneriat cu Ministerul Mediului nu functioneaza" si ca "Ministerul trebuie sa elaboreze o strategie nationala cu o viziune clara si limpede".





Anton Anton a declarat, la finalul audierii, ca Energia este un domeniu crucial al economiei, iar Ministerul Energiei trebuie sa elaboreze o strategie nationala, in colaborare cu Ministerul Mediului.

"Eu cred ca Energia este unul dintre domeniile cruciale ale economiei. Asta o stiti cu totii. N-avem energie, nu se aprinde becul, nu functioneaza telefoanele, nu functioneaza nimic. Exista suficiente filme apocaliptice pe care le-ati vazut si in care lipsa de energie ne duce intr-o alta societate. Cred ca Ministerul Energiei trebuie sa elaboreze o strategie nationala cu o viziune clara si limpede (¬) Eu as vrea sa fie gata manie. Exista un draft de strategie pe care nu vreau sa il comentez, exista un colectiv care lucreaza la strategie si care o are aproape gata. Strategia de energie fara un parteneriat cu Ministerul Mediului nu functioneaza", a spus Anton Anton la finalul audierilor din comisii.

Anton a obtinut un mandat de deputat in circumscriptia electorala nr. 42 Bucuresti din partea ALDE la alegerile parlamentare din 2016. El este membru al Comisiei pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din iunie 2017 si a fost membru al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor, presedinte al Subcomisiei pentru Spatiu, membru al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii in februarie - iunie 2017.

Potrivit CV-ului sau, Anton are sase brevete de inventii si sapte carti publicate, dintre care una premiata de Academia Romana cu premiul Anghel Saligny in 2002 - "Retele hidraulice "calcul si optimizare" si a fost editor al seriei "Hidraulica ingineriei mediului" (10 volume), care a fost publicata in perioada 2001-2002. De asemenea, a publicat mai multe articole in reviste de specialitate din tara si din strainatate.