Rovana Plumb, ministru propus pentru Fonduri Europene, a primit votul de incredere al comisiei: Miza majora este cresterea investitiilor pentru reducerea disparitatilor la nivel regional si extinderea clasei de mijloc

Rovana Plumb, ministrul propus pentru Fonduri Europene, a primit votul de incredere in comisia de specialitate din Parlament, cu 18 voturi “pentru” si 11 “impotriva”, potrivit Agerpres. Aceasta a spus, la audierea in comisia de specialitate, ca obiectivul esential este acela de a realiza o crestere economica sustenabila care sa asigure “o societate echilibrata, o extindere a clasei de mijloc”, miza majora fiind cresterea investitiilor, pentru reducerea disparitatilor la nivel regional.

Rovana Plumb a declarat in comisia de specialitate din Parlament, unde este audiata, ca, in Anul Centenarului, “avem nevoie ca prin spiritul de echipa sa putem sa ne atingem obiectivele de tara”.





“Sa prezint cateva prioritati ale programului de guvernare, care a primit votul de incredere a milioane de romani. Avem o mare responsabilitate, suntem capabili sa facem acest lucru. Obiectivul esential este acela de a realiza o crestere economica, inteligenta, sustenabila, care sa asigure o societate echilibrata, o extindere a clasei de mijloc. Miza majora pentru atingerea acestui obiectiv esential de tara este cresterea investitiilor. Investitii care se vor gasi sub toate aspectele, pentru reducerea disparitatilor la nivel regional. Investititiile au mai multe surse de finantare, stat, privat sau din fonduri europene, marirea absobrtiei fondurilor este o masura priomordiala pentru a creste competitivitatea si creste calitatea vietii fiecarui roman”, a declarat Rovana Plumb.





Potrivit acesteia, pentru perioada 2014-2020 este o alocare de peste 42 miliarde de euro care este asigurata prin fondurile europe structurale, iar in ceea ce priveste programele operationale, suma pusa la dispozitie este 23 miliarde de euro.





“Tinta noastra fata de alocarea de 42 de miliarde este ca peste 30 de miliarde de euro sa intre in Romania pana in 2020 si suta la suta pana in 2023”, a mai spus Plumb.





Potrivit programului, aceasta ar fi trebuit sa aiba la dispozitie 30 de minute sa isi prezinte obiectivele si sa convinga comisia de specialitate, intre 8.00 si 8.30. La aceeasi ora a fost programat si Danut Andrusca, ministru propus al Ministerului Economiei. Audierile au inceput cu intarziere, insa, si au depasit programul stabilit.