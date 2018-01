Alti 15 rectori sustin nominalizarea lui Valentin Popa ca ministru al Educatiei; in total, 45 au semnat scrisoarea deschisa

rectorul Universitatii "Transilvania" din Brasov, Ioan Vasile Abrudan

rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie din Targu Mures, Leonard Azamfirei

rectorul Universitatii "Titu Maiorescu" din Bucuresti, Smaranda Angheni

rectorul Universitatii de Arta din Bucuresti, Catalin-Mihai Balescu

rectorul Universitatii "Eftimie Murgu" din Resita, Andrade-Ionut Bichescu

rectorul Universitatii "Vasile Goldis" din Arad, Coralia-Adina Cotoraci

rectorul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, Iulian Gabriel Birsan

rectorul Universitatii de Arte din Targu Mures, Sorin-Ion Crisan

rectorul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, Ioan Bondrea

rectorul Universitatii "Petru Maior" din Targu Mures, Calin Enachescu

rectorul Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Valer-Daniel Breaz

rectorul Universitatii Romano-Americana din Bucuresti, Ovidiu Folcut

rectorul Universitatii din Oradea, Constantin Bungau

rectorul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Nicolae Istudor

rectorul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi, Dan Cascaval

rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj Napoca, Alexandru Irimie

rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, Cornel Catoi

rectorul Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad, Ramona Lile

rectorul Universitatii din Pitesti, Dumitru Chirlesan

rectorul Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" Bucuresti, Nicolae Mandea

rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti, Sorin Mihai Cimpeanu

rectorul Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din Bucuresti, Marian Moiceanu

rectorul Universitatii Petrol - Gaze din Ploiesti, Pascu-Mihai Coloja

rectorul Universitatii de Arte si Design din Cluj Napoca, Radu-Marcel Moraru

rectorul Universitatii "Politehnica" din Bucuresti, Mihnea Cosmin Costoiu

rectorul Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, Diana Asinefta Mos

rectorul Universitatii "Valahia" din Targoviste, Calin-Dinu Oros

rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi, Viorel Scripcariu

rectorul Universitatii Maritime din Constanta, Cornel Panait

rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, Ioanel Sinescu

rectorul Universitatii Nationale de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti, Florin Pelin

rectorul Universitatii de Arte "George Ionescu" din Iasi, Atena-Elena Simionescu

rectorul Universitatii "Babes Bolyai" din Cluj Napoca, Ioan Aurel Pop

rectorul Universitatii din Craiova, Cezar Ionut Spinu

rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, Cosmin Alin Popescu

rectorul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Vasile Topa

rectorul Universitatii "Constantin Brancoveanu" din Pitesti, Ovidiu Puiu

rectorul Universitatii Tehnice de Constructii din Bucuresti, Radu Sorin Vacareanu

rectorul Universitatii "Danubius" din Galati, Corneliu-Andy Pusca

rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi, Vasile Vintu

rectorul Universitatii din Petrosani, Sorin Mihai Radu

rectorul Academiei de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca, Vasile Jucan

rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie din Craiova, Ion Rogoveanu

rectorul Universitatii "Ovidius" din Constanta, Sorin Rugina

rectorul Universitatii "Vasile Alecsandri" din Bacau, Carol Schnakovszky

"Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, afirmandu-se ca un cadru didactic si cercetator de prestigiu in domeniul sau de activitate. Activitatea manageriala a domniei sale a debutat in anul 2004, fiind incununata prin alegerea ca rector al Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, dar si ca presedinte al consortiului "Academica Plus", care reuneste 11 universitati din Romania", se arata in scrisoarea deschisa.Potrivit semnatarilor, Valentin Popa a reusit transformarea Universitatii "Stefan cel Mare", care ofera "un climat potrivit pentru performanta in dezvoltarea profesionala"."Cu o personalitate dinamica, de luptator, alaturi de intreaga comunitate academica, domnul rector Popa a reusit transformarea Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava in ceea ce este astazi: un numar dublu de studenti, de patru ori mai multe programe de studii, o crestere majora a fondurilor obtinute din activitatea de cercetare si extinderea intr-un ritm alert a infrastructurii universitare. Din ce in ce mai multe cadre didactice de o valoare incontestabila au ales sa fie titulare la Suceava, inclusiv din randurile diasporei stiintifice romanesti, regasind aici un climat potrivit pentru performanta in dezvoltarea profesionala", se mai precizeaza in scrisoarea deschisa.De asemenea, semnatarii afirma ca, prin punctele de vedere exprimate in cadrul reuniunilor Consiliului National al Rectorilor, Valentin Popa a sustinut excelenta si calitatea in educatie, dar si accesul echitabil la resurse, dovedindu-se "un bun cunoscator al sistemului, extrem de pragmatic si implicat, care stapaneste mecanismele de functionare si finantare universitara, cu viziune strategica, ancorata in tendintele la nivel european si global"."Rectorul Valentin Popa s-a implicat in dezvoltarea legaturii intre educatia preuniversitara si cea universitara, inclusiv prin sustinerea unor evenimente de anvergura cum ar fi Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica, organizata la Suceava in anul 2014. Sub conducerea domniei sale, Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava a dezvoltat Lectoratul de limba romana de la Cernauti, punct de reper pentru pastrarea identitatii lingvistice si culturale a etnicilor romani din Ucraina, de o deosebita importanta in contextul politic actual. Rectorul Valentin Popa este, de asemenea, presedinte al consortiului universitatilor din Moldova - Romania - Ucraina. Sustinem astfel numirea domnului rector Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei, competenta academica si manageriala, verticalitatea si implicarea profesionala si personala fiind argumentele care trebuie sa stea la baza unei astfel de decizii", au conchis semnatarii.Documentul transmis duminica este semnat de: