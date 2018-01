Politia sustine necesitatea proiectului pentru intarirea autoritatii politistului, dupa cazul femeii retinute intr-un complex comercial

Politia a dat publicitatii, duminica, un comunicat in legatura cu acest caz, amintind ca vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o persoana a sesizat ca "o femeie vrea sa-si loveasca copilul si ca la momentul in care a intervenit a avut acelasi comportament violent si fata de ea"."A solicitat interventia politiei intrucat a considerat ca se afla in pericol si nu a intervenit nimeni", precizeaza sursa citata.In baza apelului la 112, la fata locului s-a deplasat un echipaj de ordine si siguranta publica format din doi agenti.La momentul in care au ajuns in zona indicata in apel, in interiorul unui complex comercial, au identificat femeia care facea obiectul sesizarii, aceasta fiind impreuna cu copilul sau minor si doi adulti, un barbat si o femeie.Dupa ce si-au declinat calitatea, politisti i-au solicitat femeii sa se legitimeze."In conformitate cu prevederile Legii nr. 218 din 2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, in art. 31 se prevede ca in realizarea atributiilor ce-i revin, potrivit legii, politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice si are mai multe drepturi si obligatii principale, printre care sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala (lit.a). Femeia in cauza a refuzat sa prezinte un document de identitate sau sa comunice datele de stare civila pentru a fi posibila verificarea. In baza aceleiasi prevederi legale, respectiv art. 31 din Legea 218 din 2002, politistii au solicitat persoanei sa-i insoteasca la sectia de politie pentru identificare, dar aceasta a refuzat, manifestand un comportament violent si lovindu-l pe unul dintre politisti, timp in care ii adresa si injurii. S-a procedat la imobilizarea persoanei, aceasta continuand comportamentul agresiv si muscandu-l pe celalalt agent", relateaza Politia.In comunicat se mentioneaza ca, asa cum se prevede la litera b) al aceluiasi articol, politistii au dreptul si obligatia sa conduca la sediul Politiei pe cei care prin actiunle lor pericliteaza viata persoanelor, ordinea publica sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii."In cazurile nerespectarii dispozitiilor date de politist, acesta este indreptatit sa foloseasca forta, verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 24 ore, ca masura administrativa", precizeaza sursa citata.Conform comunicatului, femeia a fost condusa la autospeciala de politie, minorul ramanand in grija persoanelor ce o insoteau, sens in care barbatul in cauza a si fost legitimat, iar la momentul deplasarii spre unitatea de politie, echipajul a fost urmat de cunostintele persoanei in cauza, care au luat in grija minorul. In scurt timp, a sosit si bunica materna a copilului, care l-a preluat din fata sectiei de politie.Avand in vedere sitatia inregistrata, procurori din cadrul Parchetul de pe Langa Judecatoria Sectrului 2, au constituit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj, fapta prevazuta si pedepsita de art. 257 Cod Penal. Fata de femeia in cauza, parchetul a dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore, ulterior masura adoptata fiind cea a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Au fost puse la dispozitia unitatii de Parchet imagini surprinse de camerele de supraveghere precum si actele procedurala intocmite de politisti.De asemenea, a fost notificata Directia Generala de Protectia Copilului Sector 2 cu privire la situatia inregistrata si pentru a dispune masurile din competenta."Totodata, este necesar a fi mentionat faptul ca proiectul de lege pentru intarirea autoritatii politistului, promovat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne la finele anului 2017, are in vedere eficientizarea reglementarii modului de actiune in astfel de situatii, inclusiv in ceea ce priveste legitimarea, interceptarea, controlul, imobilizarea, folosirea fortei si conducerea persoanelor la sediu, respectiv drepturile si obligatiile persoanelor", subliniaza Politia in finalul comunicatului.