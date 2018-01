Tudorel Toader: In Romania recidiva a scazut; penitenciarele - o problema de sistem

"In Romania recidiva a scazut. De la 46%, acum, am coborat sub 40%. Recidiva n-a crescut din momentul recursului compensatoriu, recidiva este in scadere, sunt recidivisti care au intrat sub imperiul legii, dupa cum sunt recidivisti si care n-au beneficiat de recursul compensatoriu. Prin urmare, nu legati starea de recidiva de impactul in lege privind recursul compensatoriu", a afirmat Toader, la Palatul Parlamentului.Potrivit acestuia, recursul compensatoriu nu este o inventie pur romaneasca."A fost consecinta punerii in aplicare a hotararii pilot pronuntata de catre CEDO. Acolo Curtea Europeana ne cere ca in orice hotarare judecatoreasca imperativ sa formulam despagubiri fizice - cele sase zile considerate ca executate la 30 sau despagubiri recurs compensatoriu in bani, pentru cei care nu mai pot beneficia de zile considerate ca executate. Prin urmare, Legea 169, proiectul de lege pe care il vom initia pentru recursul compensatoriu, compensarea in bani a zilelor state in conditii necorespunzatoare in penitenciar, nu exprima altceva decat punerea in aplicarea a unui paragraf, a unei dispozitii din hotararea pilot CEDO. Am fost la Curtea Europeana si am prezentat presedintelui si conducerii grefei respectivul pachet memorandum, foaia de parcurs. Mai stiti ca pe 26 ianuarie, cand a fost deschiderea anului judiciar, am fost invitat sa fiu si eu prezent la deschidere, nu am putut fi prezent pentru ca am fost la Consiliul JAI de la Sofia. Presedintele Curtii Europene a facut referire la vizita noastra, a exprimat speranta ca vom pune in aplicare respectivele masuri, ca sa rezolvam problema detentiei necorespunzatoare din penitenciare", a detaliat ministrul Justitiei.El a adaugat ca nu trebuie sa existe 'iluzia' conform careia un penitenciar se construieste intr-o jumatate de an. "Ultimul penitenciar din Romania e construit acum 15 ani. Jumatate de an iti ia numai documentatia. (...) Avem pavilioane din penitenciare pe care le extindem si de 200 de locuri si de 60 de locuri si de 600 de locuri - ceea ce inseamna foarte mult. Avem doua penitenciare, unul la Berceni, in Prahova, unde studiul de fezabilitate este gata, avem un penitenciar la Unguriu in Buzau unde acum se face documentatia tehnica, in zilele urmatoare se da drumul la procedura de licitatie pentru achizitionarea studiului de fezabilitate. Problema din penitenciarele din Romania e o problema istorica, adica veche, aproape dintotdeauna si o problema de sistem. Asta nu se rezolva in sase luni de zile. (...) CEDO nu ne-a cerut ca in sase luni sa rezolvam, ca era nerealist asa ceva, CEDO ne-a cerut ca in sase luni, dupa cele trei luni pentru ramanerea definitiva a hotararii, sa ne ducem cu un set de masuri, o foaie de parcurs, un memorandum, sa aratam ce vom face pe termen mediu si scurt ca sa rezolvam problema din penitenciare. Am adoptat memorandumul in Guvern, l-am prezentat", a spus Toader.Intrebat daca se va redefini abuzul in serviciu, Tudorel Toader a raspuns: "Orice modificare de lege presupune o redefinire a continutului normativ. Nu poti face modificarea unui paragraf, unui articol, unei alineat, fara implicit sa-l redefinesti. Asta inseamna modificare".