Tudorel Toader despre evaluarea lui Kovesi: In momentul in care voi decide, voi anunta

Toader a spus ca nu i-a informat nici pe membrii coalitiei guvernamentale in acest sens."In momentul in care voi face public, va voi anunta. Pasii inainte se vad sau nu se vad. Deci, in momentul in care voi decide sa fac publica hotararea luata, v-am asigurat ca va voi anunta. In rest...", a declarat Toader la Palatul Parlamentului, intrebat cand va face anuntul privind evaluarea procurorului-sef al DNA.Intrebat si daca i-a informat pe liderii coalitiei despre o astfel de decizie, Tudorel Toader a spus: "Nu. Voi vedea la momentul respectiv".